Лукашенко: белорусы не потерпят ни коррупции, ни олигархии

Источник материала: ОНТ

«В Беларуси нет и никогда не будет олигархов», – сказал Президент Александр Лукашенко, выступая перед делегатами VI Всебелорусского народного собрания во Дворце Республики.

Глава государства подчеркнул, что считает важным исключить лишнюю бюрократию.









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram