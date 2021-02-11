|
Лукашенко: белорусы не потерпят ни коррупции, ни олигархии
Источник материала: ОНТ
«В Беларуси нет и никогда не будет олигархов», – сказал Президент Александр Лукашенко, выступая перед делегатами VI Всебелорусского народного собрания во Дворце Республики.
Глава государства подчеркнул, что считает важным исключить лишнюю бюрократию.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В Беларуси нет и никогда не будет олигархов», – сказал Президент Александр Лукашенко, выступая перед делегатами VI Всебелорусского народного собрания во Дворце...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)