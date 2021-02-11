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Лукашенко: Мы не закопали деньги в сельское хозяйство
Источник материала: ОНТ
Белорусское сельское хозяйство вносит большой вклад в экономику Беларуси и обеспечивает продовольственную безопасность страны даже в условиях пандемии. С таким заявлением выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе доклада на VI Всебелорусском народном собрании.
При этом Глава государства обратил внимание на то, что спасение деревни и предоставление возможности сельчанам трудиться в итоге стало правильным решением, так как сельское хозяйство стало весьма прибыльным бизнесом.
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Белорусское сельское хозяйство вносит большой вклад в экономику Беларуси и обеспечивает продовольственную безопасность страны даже в условиях пандемии. С таким...
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