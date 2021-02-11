Лукашенко: Если мы расстроим Минск до 2-й кольцевой дороги, мы захлебнемся

Источник материала: ОНТ

Минск до 2-й кольцевой дороги, мы захлебнемся" class="one-news__figure-img">

Президент, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, высказался о чрезмерном количестве жилья в Минске и предложил далее основной акцент делать на развитии городов-спутников.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам надо уходить от чрезмерного количества жилья в Минске. Надо распределять производительные силы по всей стране. Мы перенаселили Минск. Уже сейчас тяжело – пробки и прочее. Если мы расстроим Минск до 2-й кольцевой дороги, мы захлебнемся. Негде будет людям работать, мы не создадим столько производств, поэтому мы пошли по пути создания городов-спутников. Современные автомобильные дороги там есть, железные дороги, электрички запустим. Чтобы люди могли там жить и в течение 20-30 минут, максимум 40, приехать в Минск на работу и уехать. Именно в этом направлении надо развиваться».

Также Глава государства отметил, что стоит обратить внимание на частное строительство.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я лечу над страной и вижу, что не используются старые хутора, деревеньки. Люди сейчас ищут тишину. Это очень дорого ценится, а будет еще больше. Если можно купить недорого клочок земли за 100–150 км от Минска, купите. Пусть будет, потом продадите, вашим детям будет за что учиться, лечиться и т.д.».





Фото: БЕЛТА

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