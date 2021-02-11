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Лукашенко о делегатах ВНС: с такими в бой можно идти, и даже без оружия
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал всех делегатов Всебелорусского народного собрания, которые приехали на форум, несмотря на нападки в интернете и угрозы.
Глава государства отметил, что внимательно следил за тем, что происходило вокруг форума и какой атаке и запугиванию подвергались его делегаты.
Лукашенко подчеркнул: ни один делегат Всебелорусского народного собрания не испугался участия в форуме, несмотря на угрозы и давление.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал всех делегатов Всебелорусского народного собрания, которые приехали на форум, несмотря на нападки в интернете и...
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