Система образования требует совершенствования, в течение года определимся, что делать – Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании затронул тему образования. По его словам, система требует совершенствования. В течение года будет определено, что делать в этом направлении.

Как сказал Президент, в учебный процесс необходимо активнее внедрять новейшие технологии и серьезнее отнестись к дистанционному обучению. Отдельного рассмотрения требует формат вступительной кампании.

При этом в стране не будут отказываться от господдержки, целевого набора и принципов бесплатности, справедливости и равного доступа к образованию.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что учителей необходимо избавить от бумажной работы.

Фото: БЕЛТА





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