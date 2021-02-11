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Система образования требует совершенствования, в течение года определимся, что делать – Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко на
Как сказал Президент, в учебный процесс необходимо активнее внедрять новейшие технологии и серьезнее отнестись к дистанционному обучению. Отдельного рассмотрения требует формат вступительной кампании.
При этом в стране не будут отказываться от господдержки, целевого набора и принципов бесплатности, справедливости и равного доступа к образованию.
Александр Лукашенко также подчеркнул, что учителей необходимо избавить от бумажной работы.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании затронул тему образования. По его словам, система требует совершенствования. В...
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