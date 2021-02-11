Лукашенко о тунеядцах: Годами не работают, а ездят на дорогих машинах, еще и возмущаются

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего доклада на VI Всебелорусском народном собрании поручил правительству обратить особое внимание на тех граждан страны, которые состоят на учете в качестве тунеядцев.

В частности, Лукашенко отметил, что эти люди нигде не работают, но в то же время живут в хороших домах, ездят на дорогих автомобилях и платят за услуги по социальным тарифам.

При этом Лукашенко также заявил, что относящихся к данной категории граждан необходимо заставить работать. «Как хотите меня понимайте», – резюмировал Президент.





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