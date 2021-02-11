«Мама четырех детей заработала трудовую пенсию». Лукашенко предложил разработать программу «Многодетная Беларусь»

Источник материала: ОНТ

Глава государства, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, предложил разработать программу «Многодетная Беларусь» с существенными новациями.

В первую очередь, Президент предложил расширить границы использования семейного капитала.

Кроме того, белорусский лидер добавил, что готов «подрезать любые другие программы, но не демографическую и не по поддержке людей по жилью».





Фото: БЕЛТА

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