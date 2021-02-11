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«Мама четырех детей заработала трудовую пенсию». Лукашенко предложил разработать программу «Многодетная Беларусь»
Источник материала: ОНТ
Глава государства, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, предложил разработать программу «Многодетная Беларусь» с существенными новациями.
В первую очередь, Президент предложил расширить границы использования семейного капитала.
Кроме того, белорусский лидер добавил, что готов «подрезать любые другие программы, но не демографическую и не по поддержке людей по жилью».
Фото: БЕЛТА
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«Мама четырех детей заработала трудовую пенсию». Лукашенко предложил разработать программу «Многодетная Беларусь»
Глава государства, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, предложил разработать программу «Многодетная Беларусь» с существенными новациями. В первую...
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