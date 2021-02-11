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Лукашенко: Контроль за ценами останется одним из приоритетов государственной политики
Источник материала: ОНТ
Контроль за ценообразование останется одним из приоритетов государственной политики. Об этом в ходе доклада на VI Всебелорусском народном собрании заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как отметил Глава государства, за ценообразованием в Беларуси следят Комитет государственного контроля и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Также к работе по мониторингу цен подключились депутаты и профсоюзы.
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Контроль за ценообразование останется одним из приоритетов государственной политики. Об этом в ходе доклада на VI Всебелорусском народном собрании заявил...
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