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Программа «3+3»: Президент внес предложения по совершенствованию пенсионной системы
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, внес предложения по совершенствованию пенсионной системы.
Как сказал Президент, с 2018 года рост пенсий опережает инфляцию в среднем. Однако стоит признать, что уровень пенсий не так высок, как хотелось бы, в связи с этим белорусский лидер предложил продолжить совершенствование пенсионной системы, в том числе поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему. Государство создаст для этого нужную инфраструктуру, подчеркнул Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, внес предложения по совершенствованию пенсионной системы. Как сказал Президент, с 2018 года...
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