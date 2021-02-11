Программа «3+3»: Президент внес предложения по совершенствованию пенсионной системы

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, внес предложения по совершенствованию пенсионной системы.

Как сказал Президент, с 2018 года рост пенсий опережает инфляцию в среднем. Однако стоит признать, что уровень пенсий не так высок, как хотелось бы, в связи с этим белорусский лидер предложил продолжить совершенствование пенсионной системы, в том числе поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему. Государство создаст для этого нужную инфраструктуру, подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Предлагается подготовить программу «3+3». Ее суть в том, что работник сможет перечислить на свой личный пенсионный счет до 3% зарплаты. Столько же добавит и работодатель».





Фото: БЕЛТА

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