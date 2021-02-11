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“Циничные и оскорбительные слова” Как вы думаете, это о чем?

11.02.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники ГУБОПиК г Бреста задержали парней, разрисовавших памятник Ленину

Брестские милиционеры задержали пятерых парней, которые, по их словам, нанесли на памятник Ленину надписи протестного содержания.

Как комментирует заявление правоохранителей в своем telegram-канале “Наша НIва”, парни нанесли на постамент надписи “Жыве Беларусь”, “Уходи” и “3%”. Домачевский памятник Ленину был "осквернен" не только надписями протестного содержания, но и ленточкой с незарегистрированной символикой.

На видео, которое специально по этому "вопиющему" случаю, выпустили правоохранители, молодые люди раскаиваются в содеянном и утверждают, что сделали это, не будучи политически мотивированными. 


Удивление корреспондентов “Нашей Нiвы” вызвало то, что смысл этих надписей, например “Жыве Беларусь” в МВД назвали “циничными и оскорбительными”.
 
Теги: Брест
 
 
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Сотрудники ГУБОПиК г Бреста задержали парней, разрисовавших памятник Ленину
 
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