“Циничные и оскорбительные слова” Как вы думаете, это о чем?

Брестские милиционеры задержали пятерых парней, которые, по их словам, нанесли на памятник Ленину надписи протестного содержания.





Как комментирует заявление правоохранителей в своем telegram-канале “Наша НIва”, парни нанесли на постамент надписи “Жыве Беларусь”, “Уходи” и “3%”. Домачевский памятник Ленину был "осквернен" не только надписями протестного содержания, но и ленточкой с незарегистрированной символикой.





На видео, которое специально по этому "вопиющему" случаю, выпустили правоохранители, молодые люди раскаиваются в содеянном и утверждают, что сделали это, не будучи политически мотивированными.









Удивление корреспондентов “Нашей Нiвы” вызвало то, что смысл этих надписей, например “Жыве Беларусь” в МВД назвали “циничными и оскорбительными”.







