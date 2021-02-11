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Аналитик: речь Лукашенко на ВНС – это речь российского генерал-губернатора
Источник материала: Партизан
Кремль, а не белорусы является главным адресатом речи Александра Лукашенко на ВНС. Об этом заявил политический аналитик, журналист «Белсата» Игорь Ильяш.
Игорь Ильяш. Фото из личного архива
«Главный адресат первой части речи Лукашенко на Всебелорусском народном собрании – это не белорусский народ, и даже не номенклатура и силовики, а Кремль», – говорит политический аналитик.
В своем выступлении Лукашенко рассказал «что хотят они» – то есть оппоненты его режима.
«Во-первых, все это неправда: таких пунктов в программе Тихановской или Координационного совета просто нет. Во-вторых, политическая программа, которую Лукашенко приписывает своим оппонентам, затрагивает прежде всего российские интересы в Беларуси, и на ВНС он себя позиционирует в качестве единственного защитника этих интересов», – говорит Игорь Ильяш.
В частности, Лукашенко обвиняет своих оппонентов в том, что они планируют:
– ввести образование на белорусском языке;
– ввести уголовную ответственность за публичное оскорбление белорусского языка;
– использовать белорусский язык в армии;
– восстановить белорусскую автокефальную церковь;
– запретить трансляции российского телевидения;
– запретить продажу России объектов белорусской инфраструктуры;
– выйти из Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ;
– присоединиться к НАТО.
«Все эти пункты – это то, что интересует прежде всего Россию. Это речь не белорусского президента – это речь российского генерал-губернатора. Очень интересно, что операторы БТ во время речи Лукашенко показывали крупным планом лицо посла РФ Дмитрия Мезенцева, который постоянно кивал», – подчеркнул Ильяш.
Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на Всебелорусском народном собрании, высказался о своем видении перспектив интеграции с Россией.
Лукашенко заявил о «готовности к дальнейшей предметной работе по повышению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов на основе равноправия двух участников союза». По его словам, этот процесс предусматривает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов.
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Кремль, а не белорусы является главным адресатом речи Александра Лукашенко на ВНС. Об этом заявил политический аналитик, журналист «Белсата» Игорь Ильяш.
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