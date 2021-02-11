Аналитик: речь Лукашенко на ВНС – это речь российского генерал-губернатора









Игорь Ильяш. Фото из личного архива





«Главный адресат первой части речи Лукашенко на Всебелорусском народном собрании – это не белорусский народ, и даже не номенклатура и силовики, а Кремль», – говорит политический аналитик.





В своем выступлении Лукашенко рассказал «что хотят они» – то есть оппоненты его режима.





«Во-первых, все это неправда: таких пунктов в программе Тихановской или Координационного совета просто нет. Во-вторых, политическая программа, которую Лукашенко приписывает своим оппонентам, затрагивает прежде всего российские интересы в Беларуси, и на ВНС он себя позиционирует в качестве единственного защитника этих интересов», – говорит Игорь Ильяш.





В частности, Лукашенко обвиняет своих оппонентов в том, что они планируют:





– ввести образование на белорусском языке;





– ввести уголовную ответственность за публичное оскорбление белорусского языка;





– использовать белорусский язык в армии;





– восстановить белорусскую автокефальную церковь;





– запретить трансляции российского телевидения;





– запретить продажу России объектов белорусской инфраструктуры;





– выйти из Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ;





– присоединиться к НАТО.





«Все эти пункты – это то, что интересует прежде всего Россию. Это речь не белорусского президента – это речь российского генерал-губернатора. Очень интересно, что операторы БТ во время речи Лукашенко показывали крупным планом лицо посла РФ Дмитрия Мезенцева, который постоянно кивал», – подчеркнул Ильяш.





Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на Всебелорусском народном собрании, высказался о своем видении перспектив интеграции с Россией.





Лукашенко заявил о «готовности к дальнейшей предметной работе по повышению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов на основе равноправия двух участников союза». По его словам, этот процесс предусматривает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов.







