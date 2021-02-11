"Украинская политика": что за социологи обнаружили в Беларуси рейтинг доверия Лукашенко в 66,5%

Результаты оказались как и подсчет голосов Ермошиной, крайне приятные для властей: Лукашенко якобы поддерживают 66,5% белорусов (опрошенных путём анкетирования), 72,4% не поддерживают протесты, а 57,8% полностью удовлетворены Конституцией в редакции от 2004 года.





Эти цифры удачно ложатся в общую канву государственной пропаганды последних месяцев. Она работает над дискредитацией и маргинализацией протестов и над тем, чтобы Лукашенко в своих обращениях выглядел политиком, которого поддерживает не только ОМОН, а "большинство".





Еврорадио. Что за компании проводили исследование и какие к нему есть вопросы? Рассказывает





Старый друг лучше новых двух

Исследование проводилось по заказу госагентства БЕЛТА. О том, что госСМИ должны "отстаивать интересы страны", Лукашенко заявлял не раз, а в ноябре 2020-го прямо называл их "рубежом обороны".





Организатором исследования был аналитический центр EcooM. Он работает с 2002 года — и почти с самого основания предоставляет властям "идеологически верные" результаты опросов.





— В ответах на вопрос, нужна ли понятная государственная идеология, — почти полное единодушие: "да, очень нужна" — говорят 32% участников опроса, "в какой-то мере необходима" — еще 45%, — так писала об опросе молодёжи газета "Беларусь сегодня" в 2004 году.





А вот ещё один яркий пример — по итогам опроса 2005 года: "Не обошли социологи и такой злободневный вопрос, как рейтинг политических деятелей. Здесь картина традиционная — абсолютное большинство опрошенных называют фамилию президента, "популярность" же других политиков, увы, мечется в пределах пресловутой "социологической погрешности".





В том же году независимый центр НИСЭПИ давал Лукашенко рейтинг в 52,6% — далеко до "абсолютного большинства".





EcooM "отрабатывал" все президентские выборы. Интересно, что результаты "опросов" и "экзитполов" этой структуры мало отличались от официальных результатов Центризбиркома, зато достаточно серьёзно — от данных НИСЭПИ.





Аналитический центр проводил и другие опросы, которые традиционно показывали якобы поддержку белорусами власти всех уровней, внешнеполитического курса и развития экономики.





В 2016-м у EcooM не осталось конкурентов (если не считать других провластных структур): НИСЭПИ был вынужден закрыться из-за давления, оказанного на центр после заявления о рекордном падении электорального рейтинга Лукашенко после выборов 2015-го.





На выборах-2020 EcooM проводил опрос избирателей. И снова данные агентства не сильно разошлись с цифрами Центризбиркома.





Ещё один нюанс: в своих опросах EcooM традиционно хвалится тысячами участников. Эта гигантомания не совсем понятна и вызывает сомнения в корректности с точки зрения науки, ведь репрезентативный опрос в стране можно сделать на выборке чуть более 1000 человек.





Это демонстрировал и НИСЭПИ, а сейчас показывает уважаемый во всём мире Chatham House.





Как говорят социологи, опрос 1000-1500 человек дает погрешность 3%, при опросе 10-15 тысяч человек погрешностть составит 1%. Для опросов общественного мнения это не имеет принципиального значения, но во втором случае требует несоразмеримо больше ресурсов и не оправдывает затраты - прим. БП





Кто стоит за EcooM?

Руководитель EcooM и главный спикер от лица агентства — Сергей Мусиенко. О нём, кроме как о главе центра, известно мало. Он активный сторонник Лукашенко и регулярно выступает по госканалам в поддержку его политики.





В 2011-м он обещал оплатить польским журналистам пресс-тур в Минск . Газета Rzeczpospolita в материале об этом напрямую связывала Мусиенко и EcooM с КГБ.





С силовиками Мусиенко действительно связан: он как минимум участвует в работе научно-экспертной группы при секретариате Совбеза. Кроме того, он входит в общественный совет при Минобре и провластный Союз писателей.





При этом в каталоге Нацбиблиотеки, куда заносят вообще все опубликованные в Беларуси книги, Еврорадио художественных произведений Мусиенко не нашло — только научные статьи, результаты исследований и выступления в прессе, а также учебное пособие "Гордость за Беларусь".





Мусиенко принадлежит 50% юрлица, от имени которого действует EcooM. Ещё половина — у некой Светланы Коноплёвой, информации о которой получить не удалось.





Раньше среди соучредителей EcooM была Елена Лазарчук — после она возглавила корпункт российского госагентства в Беларуси. Также доля в своё время была у Вячеслава Зеньковича — это известный белорусский журналист, долгое время возглавлявший отделение "Интерфакса" в Минске, а затем работавший в головной структуре агентства и отвечавший в том числе за информационное сопровождение работы губернаторов.





Для многих не секрет, что Зенькович был вхож в Администрацию президента, а с рядом топ-чиновников до сих пор "на ты". Ещё в 2000-м "БелГазета" связывала Зеньковича с влиятельными Михаилом Мясниковичем и Владимиром Заметалиным. Спустя годы Лукашенко вручал Зеньковичу медаль "За трудовые заслуги". В 2020-м он вернулся в Беларусь и запустил новое СМИ.





Также в составе учредителей недолгое время была компания "Серж", владелец которой Сергей Атрощенко своих симпатий к Лукашенко никогда не скрывал.





Но интересно не только то, кто владеет EcooM, но и кто там работает на менеджерских должностях.





Помимо Мусиенко, там есть такой персонаж, как профессор Александр Данилов. В центре он является научным руководителем. С 1994-го по 2000-й Данилов работал в Администрации президента, в том числе руководил Информационно-аналитическим центром.





Ещё один сотрудник, о котором известно, — профессор Сергей Шавель, который писал работы с тем же Даниловым и уже много лет работает в Институте социологии НАН.





А что за "зарубежные помощники"?

Обещание "зарубежного участия" в "масштабном исследовании", как мы теперь знаем, касалось фонда "Украинская политика". В Украине у него неоднозначная репутация.





Глава фонда Кость Бондаренко связан с пророссийскими украинскими политиками. Свой фонд он создал, что интересно, при президенте Владимире Януковиче. Тогда его структура тесно сотрудничала с Администрацией президента.





Если вы смотрите госТВ, то вполне возможно, что видели там Бондаренко, высказывающего комплиментарные белорусским властям суждения. Он активно выступает не только в белорусских, но и в российских СМИ.





В том числе — на пропагандистском портале "Украина.ру", входящем в структуру МИА "Россия сегодня", которой руководят Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселёв.





Так, в начале года Бондаренко заявлял российским СМИ о том, что "при Байдене США снова начнут развязывать войны". Позже он заявлял, что "США лишили украинцев российской вакцины". Рассказывал Бондаренко и о "росте симпатий украинцев к России".