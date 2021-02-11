Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Многовекторность и не только: Межевич о спорных тезисах в докладе Лукашенко

На таких мероприятиях важно не только то, о чем говорит лидер страны, но и о чем он не говорит, кроме того, важна форма и содержание, отмечает собеседник Sputnik. По словам Межевича, по форме выступление белорусского лидера "напомнило молодость и атмосферу традиционного советского собрания, но такая форма не вызывает отторжения".

"По содержанию было сказано много важного и нужного и с точки зрения белорусского народа, и с точки зрения российских экспертов. Во-первых, прозвучала очень четкая позиция по вопросам союзной интеграции и евразийской интеграции. Если годом ранее звучали разные высказывания, в том числе и некоторый скепсис в отношении союзного государства, то сейчас мы видим ― явно сместились акценты и гораздо более оптимистично было сказано, что Союзное государство не исчерпало своего потенциала, а что касается ЕАЭС, то было сказано, что мы вообще в начале пути", ― рассуждает Межевич.

Также важно, что прозвучала констатация факта о необходимости сохранения белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, было сказано, что это сотрудничество стало основой обеспечения безопасности республики в трудные последние полгода, добавил эксперт.

Собеседник Sputnik отметил также реплику Лукашенко о европейских странах, выступающих "с двойственных позиций, которые становятся все более антигосударственными по отношению к Беларуси, к системе власти и экономической системе". И о белорусской оппозиции, расположившейся "именно там, где сегодня существуют наиболее влиятельные центры принятия антибелорусских решений".

Вместе с тем в речи Лукашенко прозвучал и тезис о многовекторности, в связи с чем эксперт уточнил, что "многовекторность политики во многом базируется на многовекторности экономики".

"Если сегодня у некоего государства основной партнер ― США, то давайте будем откровенны, вряд ли это государство может претендовать на многовекторность во внешнеполитической сфере. Если у государства основной партнер ― Китай, то и в этом случае при многовекторности приоритет и основное внимание будут по этой линии. Если подходить так, то многовекторность не исключает особые отношения с РФ, что собственно президент и подчеркивал", ― рассуждает Межевич.

Собеседник Sputnik обратил внимание и на вопросы общественного мнения. На сегодня, по мнению эксперта, проблемой является отсутствие в Беларуси эффективной социологической службы, которая давала бы результат, постоянно мониторила ситуацию и имела бы высокий внешний статус. "На сегодня оппозиция предлагает множество так называемых социологических исследований, начинаем выяснять это интернет-исследования, методики нет", отметил Межевич.

В целом, доклад Александра Лукашенко ― это выступление лидера, признающего проблемы, и фиксирующего серьезные вызовы, которые не преодолены но находятся в стадии преодоления, резюмировал он.

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