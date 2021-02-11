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Инициативные группы студентов заявили о непризнании Всебелорусского народного собрания

11.02.2021 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инициативные группы белорусского студенчества выступили с заявлением о непризнании Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Инициативные группы студентов заявили о непризнании Всебелорусского народного собрания

Собрание «не представляет интересы общества в целом, студенчества в частности, и не является реальной диалоговой площадкой», говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале «Студэнцкая ініцыятыўная група» (сообщество, которое представляет интересы стачкомов и инициативных групп 15 университетов Беларуси).

«Все "делегаты", декларируемые как представители студенчества и молодежи, являются не более чем статистами, — отмечается в заявлении. — Те, кто реально могли бы представлять студенчество, либо преследуются, либо вынуждены скрываться. Власть боится говорить с белорусской молодежью».

По мнению инициативных групп студентов, если действующие власти хотят начала реального диалога, то необходимо: освободить всех политзаключенных; прекратить преследование находящихся в изгнании; пригласить за стол переговоров представителей Координационного совета по урегулированию политического кризиса, офиса Светланы Тихановской, цифровой платформы «Сход», независимых профсоюзов и Студенческой инициативной группы.

«Мы обращаемся к так называемым делегатам ВНС, в особенности к принимающим участие студентам и студенткам: у вас есть историческая возможность сделать для будущих поколений добро. Скажите правду, выступите с позиции народа, продемонстрируйте вольнодумство. Мы будем вам благодарны не только от лица белорусского народа, но и от лица будущих поколений. Это приблизит нас к настоящему общенациональному диалогу», — отмечается в заявлении.

 
 
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Инициативные группы белорусского студенчества выступили с заявлением о непризнании Всебелорусского народного собрания (ВНС).
 
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