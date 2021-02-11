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Нацбанк: ускорение инфляции во многом обусловлено решениями в области налоговой политики

11.02.2021 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В январе 2021 года годовой прирост потребительских цен в Беларуси составил 7,7%, сообщил Национальный банк в своем обзоре инфляции по итогам первого месяца года.

Нацбанк: ускорение инфляции во многом обусловлено решениями в области налоговой политики

«Ускорение инфляции во многом обусловлено отдельными решениями в области налоговой политики: отменой льгот по НДС на ряд продовольственных и детских товаров, лекарственные средства и медицинские изделия», — делают вывод аналитики Нацбанка.

Как отмечает регулятор, относительно декабря 2020 года потребительские цены в январе 2021 года выросли на 1,1%.

Стоит отметить, что власти Беларуси на 2020 год планировали инфляцию на уровне не более 5%, однако фактически она составила 7,4%.

В 2021 году правительство и Нацбанк вновь прогнозируют инфляцию не выше 5%.

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют в Беларуси годовую инфляцию в ближайшие месяцы в диапазоне 7—8%. «На годовой темп роста потребительских цен продолжат влиять произошедшие в 2020 году ослабление рубля и удорожание продуктов питания», — сказано в обзоре ЕАБР.

Как отмечают эксперты банка, дополнительным инфляционным фактором станет повышение НДС на ввоз и реализацию отдельных потребительских и медицинских товаров. По их расчетам, прямой вклад этих мер в инфляцию в 2021 году составит 0,5—0,6 процентного пункта.

Годовая инфляция начнет замедляться во втором полугодии из-за слабого спроса и исчерпания эффектов переноса валютного курса и цен на продовольствие, считают аналитики ЕАБР.

Как сообщалось, в 2021 году власти Беларуси отменили и сократили ряд налоговых льгот, в результате чего начался рост цен на ряд товаров — в том числе на лекарства, медицинские изделия и на продукцию детского назначения. Так, с нового года импортеры лекарств должны уплачивать НДС по ставке 10% (ранее не уплачивали). Кроме этого, сокращен перечень детских и продовольственных товаров, поставщики которых пользовались льготой по уплате НДС.

 
 
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В январе 2021 года годовой прирост потребительских цен в Беларуси составил 7,7%, сообщил Национальный банк в своем обзоре инфляции по итогам первого месяца года.
 
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