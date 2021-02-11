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Лукашенко назвал условия своего ухода

11.02.2021 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании, назвал два условия своего ухода.

Лукашенко назвал условия своего ухода

«Главное мое условие исхода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать мнения в рамках закона», — заявил он.

В качестве второго условия Лукашенко назвал неприкосновенность своих сторонников: «Если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, со сторонников нынешнего президента, упасть не может».

Именно поэтому, подчеркнул Лукашенко, он предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. «Сделать его с полномочиями, что если общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания, у вас, даже без меня», — сказал он.

По словам Лукашенко, ВНС должно стать стабилизатором на переходный период. «Ну, может быть, что-то придумаем другое в процессе разработки Конституции. Но в этот период смены поколений, смены власти мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну», — заявил оратор.

Лукашенко считает, что ВНС нужно передать полномочия по определению стратегии развития общества, но без вмешательства в руководящие и исполнительные функции государства.

«Это будет дело органов власти и главы государства. Нельзя ослаблять главу государства. Это буду не я! Это будет другой президент, поэтому не пришивайте это ко мне, — призвал Лукашенко. — Будет другой глава государства, но он должен быть главой государства. Он должен, как сейчас, отвечать за главные направления развития. Всенародное собрание должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на какое-то время, чтобы сохранить страну».

При этом Лукашенко отметил, что при разработке новой Конституции могут быть найдены «другие варианты». «Может быть, народ вообще не поддержит Всебелорусское собрание как конституционный орган», — сказал он.

 
 
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Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании, назвал два условия своего ухода.
 
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