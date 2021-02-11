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Видеофакт. Двое силовиков порвали и выбросили в урну бело-красно-белый флаг в Лебяжьем
Источник материала: Навiны
Издание «Наша Ніва» опубликовало видео, снятое в микрорайоне Лебяжий. Судя по кадрам, двое мужчин снимают вывешенный местными жителями бело-красно-белый флаг, рвут его на части и выбрасывают в мусорную урну.
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Издание «Наша Ніва» опубликовало видео, снятое в микрорайоне Лебяжий. Судя по кадрам, двое мужчин снимают вывешенный местными жителями бело-красно-белый флаг,...
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