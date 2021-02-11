Девушка-дизайнер показывает, как самоcтоятельно сделать стильную мебель для своей квартиры

Источник материала: Onliner

Если вы думаете, что столярное ремесло — исключительно мужское занятие, то вам стоит посмотреть видеоуроки дизайнера из Калининграда Ирины Брыжинской. В них девушка показывает, как самостоятельно сделать в свой дом или квартиру новую деревянную мебель и другие предметы интерьера. Конечно, не без помощи профессиональных инструментов, но, может, и у вас завалялась парочка в гараже? Если вы ответили утвердительно, то наша подборка точно вам пригодится.

Сильно не заморачиваясь, можно самому смастерить бетонный светильник. Для этого понадобятся всего-то две пластиковые бутылки разного размера, вода, цемент, воск, цоколь, кабель и вилка, лампочка, а также саморезы. Ну и шуруповерт, конечно. Такой набор вполне реально достать в любом строймаркете.

Можно сделать кофейный столик из обыкновенных досок. Правда, нужны будут инструменты посерьезнее — фуганка, рейсмус, ручной фрезер… Зато и результат порадует: столик выглядит так, будто вы заказали его у какого-нибудь дизайнера. Ну или хотя бы привезли его из IKEA.

К столику можно самостоятельно изготовить еще и такое кресло.

А вот какая мебель получается из фанеры.

Для самых рукастых есть вариант посложнее — подвесное кресло-пузырь. На его создание и доработку у Ирины ушел почти год: он не удерживал вес человека и ломался. Но в конце концов все получилось. Может, вы справитесь с этой задачей быстрее.