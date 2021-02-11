Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали самый древний духовой инструмент в мире 11.02.2021, 17:15

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Gilles Tosello

На нем можно было сыграть три ноты.

Прошло почти 80 лет после того, как ученые нашли в пещере Марсулас раковину возрастом 18 000 лет. Теперь анализ показал, что эта раковина является самым древним духовым инструментом, пишет «Популярная механика» .

Неизвестно, для каких целей жители перуанской пещеры использовали эту раковину 18 000 лет назад. Однако, этот артефакт точно служил для извлечения звуков: музыкант смог сыграть на нем три ноты

Пещера Марсула была первой украшенной пещерой, найденной в Пиренеях. Обнаруженная в 1897 году, она несет свидетельства начала Магдаленской культуры в этом регионе в конце последнего ледникового максимума. Во время изучения материалов археологических раскопок, большая часть которых хранится в Музее Тулузы, ученые исследовали большую раковину хищной морской улитки Charonia lampas, которая была обнаружена в 1931 году, но обделена вниманием археологов.

Кончик раковины был отломлен, из-за чего в самой узкой ее части образовалось отверстие диаметром 3,5 см. Поскольку это самая твердая часть оболочки, исследователи предположили, что кончик был отломлен не случайно. На противоположном конце отверстия оболочки видны царапины от режущих предметов. Компьютерная томография также показала, что в одном из витков раковины имеются отверстия.

Еще один факт, который позволил ученым считать найденный объект первым духовым инструментом, является ее внешний вид. Раковина была украшена красным пигментом — гематитом, — характерным для пещеры Марсула. Это значит, что артефакт был не просто безделушкой, а использовался для каких-то важных целей.

Чтобы подтвердить гипотезу о том, что эта раковина служила для производства звуков, ученые попросили духового музыканта сыграть на этом инструменте. В результате мужчине удалось произвести три звука, близких к нотам до, до-диез и ре. Из-за присутствия неровностей на духовом отверстии исследователи предполагают, что к инструменту также прилагался мундштук, как у более поздних раковин в коллекции Музея на набережной Бранли в Париже.

Датирование найденного в пещере куска древесного угля и фрагмента медвежьей кости из того же археологического уровня, что и раковина, показало возраст слоя в 18 000 лет. Это делает раковину Марсула самым древним духовым инструментом такого типа.

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