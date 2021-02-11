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Несколько кинотеатров будут работать в ночь с субботы на воскресенье

11.02.2021 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью с 13 на 14 февраля, а это с субботы на воскресенье, будут работать сразу несколько столичных кинотеатров. В двух комплексах сети Silver Screen, а также в «Ракете» пройдут «ночи кино»: показывать будут три-четыре фильма друг за другом. Кинотеатры предлагают использовать это как идею для свидания влюбленным. Так что можно посмотреть?


Программа «Только по любви» в Silver Screen (в «Галилео» и Dana Mall)

В Silver Screen покажут сразу три фильма, где все «Только по любви». Это будут абсолютно разные картины, но в каждой из них витает дух любви. Начало ночи кино — в полночь, перерыв между фильмами — 20 минут. Всю ночь для гостей будет работать кинобар и кофейня. Так что покажут?

1. «Джек и механическое сердце». Джек родился в «самый холодный день», и его сердце мгновенно оледенело. Сироту усыновила волшебница Мадлен. Она вставила ему в грудь часы, поддерживающие сердцебиение, и наказала соблюдать три правила, самое главное из которых — «никогда не влюбляться». Однако подросший Джек невольно нарушает запрет.


Фото: кадр из мультфильма

2. «Дикая парочка». Как в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по-соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазерку Розмари зовет с собой в Нью-Йорк приезжий ухажер. У мечтательного и застенчивого Энтони остается последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. У сказки должен быть хороший финал!

3. «Опасный соблазн». Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив (Хилари Суэнк) впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.

Где: Silver Screen в ТРЦ «Галилео» и VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall
Когда: в разных залах старты в разное время. В «Галилео» график начала киноночи такой: 23.10, 23.20, 23.30. В Dana Mall немного другой: 23.20, 23.30, 23.40
Сколько: от 18 рублей

Купить билет

Love cinema night в «Ракете», ночные показы в «Киеве» и «Салюте»

Кинотеатры сети «КиноМинска» тоже не остались в стороне от празднования Дня влюбленных. И если у вас уже припрятаны сюрпризы и презенты для любимых, можно сходить в кинотеатр «Ракета» на ночь кино. В программе Love cinema night обещают романтическую атмосферу и новинки из проката.

1. Love. Отель Love — лучшее место, где можно провести праздник 14 февраля. Вот и в этот раз двери отеля открыты для всех, кто хочет, чтобы день всех влюблённых стал особенным, мечтает снова поверить в любовь или хотя бы в этот день не оказаться в одиночестве.


2. «Родные». Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию.

3. «Приворот. Черное венчание». Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни. Не в силах смириться, она решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей провести ритуал «Черное венчание» и сделать самый сильный приворот на любовь.

4. «Он и Она». Он и Она живут в самом романтичном городе мира — Париже. Они ходят в один магазин, ужинают в одном ресторане, но никогда не встречались. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли их дороги однажды?

Когда: 13 февраля 2021, начало — 23.00
Где: кинотеатр «Ракета»
Сколько: от 25 рублей

Купить билет

Ночные показы также пройдут в кинотеатрах «Киев» и «Салют». В «Киеве» в 23.00 стартует фильм Love, а в «Салюте» в 23.30 покажут «Приди ко мне».

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Теги: Минск
 
 
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Ночью с 13 на 14 февраля, а это с субботы на воскресенье, будут работать сразу несколько столичных кинотеатров. В двух комплексах сети Silver Screen, а также в «Ракете»...
 
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