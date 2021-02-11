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КГБ располагает информацией о готовящихся терактах
11.02.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев – SPUTNIK. Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси располагает достоверной информацией о намерениях лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны, об этом с трибуны
Глава КГБ заявил, что группы Автуховича и Олиневича, которых обвиняют в подготовке терактов были не единственными, планировавшими "акции прямого действия".
"Они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей. Планы в том числе по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов их семей, разрабатываемые механизмы совершения преступлений, источники финансирования, нам известны. Комитетом проводится соответствующая работа", - заявил Тертель.
Он заверил, что белорусские правоохранительные и спецслужбы обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенцией для защиты мирной жизни граждан.
Тертель предупредил тех, "чьи фамилии по понятным причинам не назывались, а также их кураторов, что мы будем действовать жестко, в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений, работая на упреждение".
Ранее глава КГБ заявил, что
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По словам руководителя белорусских спецслужб, эти лица, готовы на все, "не жалея ни женщин, ни детей".
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