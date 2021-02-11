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КГБ располагает информацией о готовящихся терактах

11.02.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – SPUTNIK. Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси располагает достоверной информацией о намерениях лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны, об этом с трибуны Всебелорусского народного собрания заявил председатель КГБ Иван Тертель.

Глава КГБ заявил, что группы Автуховича и Олиневича, которых обвиняют в подготовке терактов были не единственными, планировавшими "акции прямого действия".

"Они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей. Планы в том числе по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов их семей, разрабатываемые механизмы совершения преступлений, источники финансирования, нам известны. Комитетом проводится соответствующая работа", - заявил Тертель.

Он заверил, что белорусские правоохранительные и спецслужбы обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенцией для защиты мирной жизни граждан.

Тертель предупредил тех, "чьи фамилии по понятным причинам не назывались, а также их кураторов, что мы будем действовать жестко, в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений, работая на упреждение".

Ранее глава КГБ заявил, что пик протестов в стране пройден, "ситуация стабилизировалась". Вместе с тем, по его словам, "заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти действия, которые были раньше".

 
Теги: Минск
 
 
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По словам руководителя белорусских спецслужб, эти лица, готовы на все, "не жалея ни женщин, ни детей".
 
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