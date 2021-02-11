|
«Биттлзы» пели: «Любовь не купишь». Дворник в Томске удивил журналистку ответами на английском и французском
Источник материала: Onliner
Российское агентство новостей ТВ2 опубликовало опрос жителей Томска перед Днем святого Валентина. Одним из участников опроса оказался, предположительно, дворник — и он сильно удивил что журналистку, что зрителей. На ролик
Сперва (на 1:24) на вопрос журналистки «Вы считаете, что любовь нуждается в материальных доказательствах, подарках?» мужчина в возрасте ответил цитатой на английском из композиции Can’t Buy Me Love группы The Beatles: «Can’t buy me love, no. Everybody tells me so» — «любовь не купишь, нет. Все говорят мне это».
Далее мужчина сказал, что 14 февраля планирует провести за книгой «Путь Дзен» английского писателя и философа Алана Уотса. Наконец, для пущего эффекта мужчина представился на французском языке — зовут его Виталий.
Не исключено, что ролик постановочный, однако доказательств этому пока нет.
на 14 февраля для женщины, содержание набора: масала, облепиховый чай, мед луговой, орехи в шоколадной глазури, подарочная коробка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Биттлзы» пели: «Любовь не купишь». Дворник в Томске удивил журналистку ответами на английском и французском
Российское агентство новостей ТВ2 опубликовало опрос жителей Томска перед Днем святого Валентина. Одним из участников опроса оказался, предположительно, дворник...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)