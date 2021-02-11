ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Биттлзы» пели: «Любовь не купишь». Дворник в Томске удивил журналистку ответами на английском и французском

11.02.2021 17:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Российское агентство новостей ТВ2 опубликовало опрос жителей Томска перед Днем святого Валентина. Одним из участников опроса оказался, предположительно, дворник — и он сильно удивил что журналистку, что зрителей. На ролик обратил внимание ресурс TJournal. 

Сперва (на 1:24) на вопрос журналистки «Вы считаете, что любовь нуждается в материальных доказательствах, подарках?» мужчина в возрасте ответил цитатой на английском из композиции Can’t Buy Me Love группы The Beatles: «Can’t buy me love, no. Everybody tells me so» — «любовь не купишь, нет. Все говорят мне это».

Далее мужчина сказал, что 14 февраля планирует провести за книгой «Путь Дзен» английского писателя и философа Алана Уотса. Наконец, для пущего эффекта мужчина представился на французском языке — зовут его Виталий.

Не исключено, что ролик постановочный, однако доказательств этому пока нет.

Подарочный набор TeaShop Подарок к 14 февраля Любовь… N47 (2 чая, мед, орехи)
на 14 февраля для женщины, содержание набора: масала, облепиховый чай, мед луговой, орехи в шоколадной глазури, подарочная коробка
43,50 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Подарочные наборы в Каталоге Onliner

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское агентство новостей ТВ2 опубликовало опрос жителей Томска перед Днем святого Валентина. Одним из участников опроса оказался, предположительно, дворник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Церцель: КДБ мае інфармацыю пра падрыхтоўку тэрактаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by