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Снова разыгрываем призы в «Автобарахолке» с Mastercard!
Источник материала: Onliner
Если вы хотите ускорить продажу вашего авто, то сейчас очень удачное время. Ведь при покупке одного из пакетов продвижения до 11 апреля вы получаете шанс выиграть iPhone 12.
Объявления в «Автобарахолке», как всегда, поднимаются бесплатно. Но вы также можете выделить свое объявление. Оно всегда будет в топе списка, обратит на себя внимание актуальными стикерами, не только сгенерит просмотры, но реально ускорит продажу авто. Плюс, опять же, продвигая объявление, вы получаете возможность выиграть iPhone 12. Рассказываем о новом розыгрыше.
Как выиграть iPhone 12
В игре принимают участие транзакции по покупке пакетов продвижения на «Автобарахолке» по карте Mastercard (исключение составляют карты Maestro и «Белкарт»/Maestro). Одна транзакция — один шанс выиграть приз. Каждое списание в рамках автоматической подписки также дает новый шанс в розыгрыше. Уникальный ID платежа вы увидите у вас в профиле в истории транзакций.
Разыгрываем 1 смартфон в месяц
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