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Снова разыгрываем призы в «Автобарахолке» с Mastercard!

11.02.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы хотите ускорить продажу вашего авто, то сейчас очень удачное время. Ведь при покупке одного из пакетов продвижения до 11 апреля вы получаете шанс выиграть iPhone 12.

Объявления в «Автобарахолке», как всегда, поднимаются бесплатно. Но вы также можете выделить свое объявление. Оно всегда будет в топе списка, обратит на себя внимание актуальными стикерами, не только сгенерит просмотры, но реально ускорит продажу авто. Плюс, опять же, продвигая объявление, вы получаете возможность выиграть iPhone 12. Рассказываем о новом розыгрыше.

Как выиграть iPhone 12

  • С 12 февраля 2021 по 11 апреля 2021 оплатите подписку на любой пакет продвижения по карте Mastercard онлайн. Для этого у вас должно быть активное объявление о продаже авто.
  • Дайте согласие на участие в рекламной игре и заполните графы ФИО в профиле. Достаточно выполнить это условие один раз для всех наших рекламных игр.

В игре принимают участие транзакции по покупке пакетов продвижения на «Автобарахолке» по карте Mastercard (исключение составляют карты Maestro и «Белкарт»/Maestro). Одна транзакция — один шанс выиграть приз. Каждое списание в рамках автоматической подписки также дает новый шанс в розыгрыше. Уникальный ID платежа вы увидите у вас в профиле в истории транзакций.

Разыгрываем 1 смартфон в месяц

Номер тура Дата и время розыгрыша

Период, в течение которого участник должен приобрести услугу

Срок подтверждения участником согласия на участие в рекламной игре

 Приз
Тур 1

 
 
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Если вы хотите ускорить продажу вашего авто, то сейчас очень удачное время. Ведь при покупке одного из пакетов продвижения до 11 апреля вы получаете шанс выиграть...
 
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