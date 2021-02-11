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Носкевич: дело Координационного совета еще активно расследуется

11.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело, возбужденное по факту создания Координационного совета, еще находится на стадии расследования, заявил в четверг глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.



"Оно еще находится в активной стадии расследования, потому что предмет расследования достаточно обширный, много следственных действий, поэтому там нам еще много работы. Плюс связанные с различного рода поручениями о назначении экспертиз", – сказал он.

По словам Носкевича, пока говорить о каких-либо перспективах передачи дела в суд рано.

"О судебной перспективе мы в принципе на стадии следствия не говорим. Когда подойдем к концу расследования, когда будет предъявлено обвинение, можно будет вести разговор о каких-то перспективах", – заявил руководитель СК.
 
 
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Уголовное дело, возбужденное по факту создания Координационного совета, еще находится на стадии расследования, заявил в четверг глава Следственного комитета...
 
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