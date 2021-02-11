Носкевич: дело Координационного совета еще активно расследуется









"Оно еще находится в активной стадии расследования, потому что предмет расследования достаточно обширный, много следственных действий, поэтому там нам еще много работы. Плюс связанные с различного рода поручениями о назначении экспертиз", – сказал он.





По словам Носкевича, пока говорить о каких-либо перспективах передачи дела в суд рано.





"О судебной перспективе мы в принципе на стадии следствия не говорим. Когда подойдем к концу расследования, когда будет предъявлено обвинение, можно будет вести разговор о каких-то перспективах", – заявил руководитель СК.







