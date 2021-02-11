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Макей призвал отказаться от "нейтралитета" в Конституции и не отдать государство "фашиствующей демократии"

11.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Владимир Макей предлагает убрать из Конституции тезис о нейтралитете страны. По его словам, МИД подготовит новую концепцию внешней политики.



«На мой взгляд, закрепленное в конституции стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании не существует», — сказал Макей.

Он предложил учесть это при работе над поправками в основной закон.

При этом Макей подтвердил, что Россия будет стратегическим партнером Беларуси. На взаимодействие с ней будет направлен основной вектор внешней политики. 

Он заявил, что МИД подготовит новую концепцию внешней политики.

Выступая на "Всебеларусском народном собрании", Макей резко негативно высказался об оппонентах Лукашенко за границей.

"Беглые вредители за рубежом требуют, дословно, еще больше ресурсов на свою революцию. Умоляют о принятии четвертого, пятого пакета санкций. А дальше что? Умные бомбы, которые будут убивать без разбора", — сказал он.

"Методы насаждения новой Беларуси у меня вызывают ассоциации с методами насаждения нового порядка, что мы уже проходили в истории", — отметил он.

Макей упомянул запугивания и угрозы в адрес госслужащих, от которых, как он утверждает, пострадала и его семья.

"Даже в сталинские времена существовало правило «сын за отца не отвечает». Глубоко убежден: отдать государство в руки фашистсвующей демократии ни в коем случае нельзя", — цитирует Макея reform.by

В этой связи вспоминается фраза "фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Ее приписывали Уинстону Черчиллю, но он ее не говорил. Но она достаточно точно характеризует ситуацию в современном мире, в том числе и в Беларуси.
 
 
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Глава МИД Владимир Макей предлагает убрать из Конституции тезис о нейтралитете страны. По его словам, МИД подготовит новую концепцию внешней политики.
 
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