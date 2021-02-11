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Студия Lucasfilm уволила звезду «Мандалорца» Джину Карано из-за поста в соцсетях

11.02.2021 18:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После оскорбительных постов Джины Карано в соцсетях студия Lucasfilm решила разорвать отношения с актрисой, которая сыграла Кару Дюн в двух сезонах сериала «Мандалорец». Актриса сравнила в TikTok современную политическую ситуацию в США с нацистской Германией. Об этом пишет «КиноПоиск».


«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети, — написала Карано. — Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев, правительство сначала заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов?»

Позже пост был удален, но распространился в Twitter, где затем быстро набрал популярность хештег «Увольте Джину Карано» (#FireGinaCarano), с которым авторы обращались к Disney и создателям «Мандалорца». После шумихи в соцсетях студия Lucasfilm выпустила заявление, в котором объявила, что больше не намерена сотрудничать с актрисой. Кроме Lucasfilm, с Карано прекратило работать агентство UTA, представлявшее актрису.

Это не первый раз, когда Карано оказывается в центре скандала из-за своих высказываний в соцсетях. В августе 2020-го ее раскритиковали за блокировку аккаунтов, поддерживающих движение Black Lives Matter.

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После оскорбительных постов Джины Карано в соцсетях студия Lucasfilm решила разорвать отношения с актрисой, которая сыграла Кару Дюн в двух сезонах сериала...
 
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