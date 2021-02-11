ИТ-фирма с офисом в Минске продана крупной американской компании

Источник материала: Tut.by

Компания — разработчик решений для управления аджайл-проектами Targetprocess полностью продана. «Зубр Капитал» и Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), которым принадлежала миноритарная доля компании, заявили об экзите. Об этом пишет dev.by .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Philipp Katzenberger / Unsplash

Новым собственником Targetprocess стала американская компания Apptio , глобальный поставщик решений в области управления технологическим бизнесом.

Apptio, со штаб-квартирой в США, является портфельной компанией Vista Equity Partners, одной из крупнейших инвестиционных фирм в США. Имеет офисы в США, Европе, Австралии, Японии и Индии. Решениями Apptio пользуются более 60% компаний из Fortune 100.

Сумма сделки не разглашается, так как Apptio перестала быть публичной компанией после выкупа инвестиционной фирмой Vista Equity Partners в 2018—2019 годах.

Как рассказали dev.by в «Зубр Капитал», переговоры по сделке велись несколько месяцев, в результате компания Apptio получила 100% компании Targetprocess, включая доли ЕБРР и текущих фаундеров (Михаил Дубаков, Андрей Михайленко и другие. — Прим. dev.by). Сделка осуществлена в рамках текущей стратегии Apptio, она «усиливает позиции компании в качестве ведущего поставщика решений в области комплексного управления технологическими инвестициями».

Для фонда Zubr Capital Fund I — это первая сделка выхода из портфельной компании.

Напомним, компания Targetprocess привлекла инвестиции фонда Zubr Capital Fund I (ZCFI) меньше трех лет назад, в апреле 2018 года. Тогда инвесторам перешла миноритарная доля (ее размер не назывался) компании за 5 млн долларов. Выйти из проекта инвесторы планировали через 4−5 лет, максимум — через 7. Они ожидали, что к этому времени доходы компании увеличатся в три раза, так что на выходе партнеры за свою миноритарную долю рассчитывали получить 15 млн долларов.

На вопрос dev.by, почему экзит произошел так быстро и выполнены ли планы по утроению дохода, в «Зубр Капитал» ответили так:

— Это совершенно не удивительная ситуация. Да, классически фонд заходит в компанию на 5−7 лет (как в учебниках по инвестированию). Но в жизни всегда складывается по-разному. Бывает, что фонды «сидят» в компании по полтора-два десятка лет (так, например, было в сделке с Ozon.ru у Baring Vostok Capital). Но есть и обратная ситуация: когда компания выросла, четко видны перспективы и есть хороший покупатель, то никто не будет затягивать выход ради соблюдения сроков. Основные планы по развитию компании были выполнены успешно.

В «Зубр Капитал» рассказывают об успехах Targetprocess за время совместной работы:

«В рамках развития бизнеса была создана стратегия, которая позволила выйти на конкурентный рынок решений для крупных enterprise-компаний. С момента привлечения инвестиций Targetprocess доработали продукт под требования enterprise-клиентов и сформировали систему sales&marketing.

Еще одно важное достижение, которое позволило Targetprocess стать привлекательной целью для инвесторов, это попадание в Gartner Magic Quadrant. По результатам 2020 года Targetprocess признан лидером по инструментам корпоративного Agile планирования в Магическом квадранте Gartner. Это в том числе позволило привлечь несколько крупных клиентов из Fortune 500».

Targetprocess — продуктовая ИТ-компания, флагманский продукт — система управления аджайл-проектами для крупных компаний. Компания была основана в 2004 году, имеет более 50 000 лицензированных пользователей в 80 странах мира. Офисы в Буффало, Торонто, Берлине и Минске. «Зубр Капитал» — первая в Беларуси компания, управляющая фондами прямых инвестиций. Была основана в 2010 году, специализируется на инвестициях в IT, Tech и интернет-бизнес. На данный момент управляет двумя фондами – SMH и Zubr Capital Fund I (ZCFI). В составе ZCFI 9 компаний: SoftClub, 21vek.; av.by, Uniflex, Softline, mediacube, Mila, Myfin Group, Realt.by. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — международный банк, способствующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 странах на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный Банк.