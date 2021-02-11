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Мезенцев о многовекторности Беларуси: это не угрожает отношениям с Россией
11.02.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Многовекторность политики Беларуси не скажется на белорусско-российских отношениях, считает посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Сегодня президент очень сбалансированную картину представил тех целей, которые преследует политика многовекторности Республики Беларусь. Это обеспечение экспортного потенциала и диверсификация поставок на внешние рынки той продукции, которая конкурентна и по цене, и по качеству. Мы воспринимаем, что это не ставит под сомнение многогранную систему отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", – отметил он.
Мезенцев убежден, что планы двух стран по экономической интеграции, сближению работы в промышленной политике, аграрном секторе, таможенной, налоговой, по десяткам других направлений не подлежат сомнению.
Комментарий посла Российской Федерации смотрите на видео Sputnik.
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