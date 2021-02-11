Как усилить народовластие? Рекеда о нюансах политической реформы в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Как усилить народовластие? Рекеда о будущей политической реформе в Беларуси

В своем докладе на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко обобщил и систематизировал предложения о реформе политической системы, которые звучали и ранее, каких-либо принципиально новых деталей не прозвучало, отмечает собеседник Sputnik.

"Направление сводится к тому, чтобы усилить элемент народовластия в существующей политической системе, увеличить влияние и участие общества в условиях довольно жесткой вертикали власти в Беларуси. Возникает вопрос, как это участие общества оформить", ― отмечает Рекеда.

Проблема в том, что развитой партийной системы в Беларуси не существует, и создать полноценную партийную систему ― задача довольно длительного срока, она не может быть решена за несколько недель или месяцев, говорит эксперт.

"В этих условиях использование такого инструмента как Всебелорусское собрание как выражения общественной воли выглядит как белорусское ноу-хау. При этом жесткая вертикаль сохраняется, республика остается президентской", ― рассуждает Рекеда.

На данный момент речь идет о том, чтобы часть президентских полномочий делегировать всебелорусскому собранию, часть очевидно перейдет в правительство или в парламент, добавляет собеседник.

Кроме того, на сегодня актуален вопрос включения в Конституцию геополитического выбора Беларуси относительно союза с Россией и членства в евразийских интеграционных объединениях, что послужило бы примером для других стран, говорит Рекеда.

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