Мертвецки пьяного таксиста задержала ГАИ в Могилеве – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники Госавтоинспекции после поступившего на линию 102 звонка задержали на улице Грюнвальдской областного центра нетрезвого таксиста.

Водитель Volkswagen Polo, заметив патрульную машину, засуетился, и его авто начало вилять на дороге. После того как такси остановилось, у инспекторов не осталось никаких сомнений – мужчина сильно пьян. Позже его освидетельствование показало 2,8 промилле.