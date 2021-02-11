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Мертвецки пьяного таксиста задержала ГАИ в Могилеве – видео

11.02.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники Госавтоинспекции после поступившего на линию 102 звонка задержали на улице Грюнвальдской областного центра нетрезвого таксиста.

Водитель Volkswagen Polo, заметив патрульную машину, засуетился, и его авто начало вилять на дороге. После того как такси остановилось, у инспекторов не осталось никаких сомнений – мужчина сильно пьян. Позже его освидетельствование показало 2,8 промилле.

 
 
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Инспекторы ГАИ задержали в Могилеве водителя автомобиля такси, который сел за руль весьма нетрезвым. Смотрите на видео кадры, снятые правоохранителями.
 
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