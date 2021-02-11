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Выступление Канопацкой на ВНС не дали в прямом эфире

11.02.2021 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Как только на Всебелорусском народном собрании предоставили слово экс-кандидату в президенты Анне Канопацкой, то прямую трансляцию прервали.

Выступление Канопацкой на ВНС не дали в прямом эфире

Политик успела сказать: «Сегодня мы видим: белорусское общество разделено на две части. Одна часть — это вы, сторонники действующей власти...».

Анна Канопацкая — депутат Палаты представителей VI созыва (2016-2019 гг.), кандидат в президенты на выборах 2020 года. Заявляла о приверженности демократическим ценностям, появлялась на публике с бело-красно-белым значком, но регулярно критикует противников Александра Лукашенко, включая Светлану Тихановскую. Заявляла о намерении создать Национально-демократическую партию.

 
 
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Как только на Всебелорусском народном собрании предоставили слово экс-кандидату в президенты Анне Канопацкой, то прямую трансляцию прервали.
 
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