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Targetprocess продали американской компании Apptio

11.02.2021 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

IT-компания Targetprocess с офисом в Минске теперь принадлежит Apptio. Об этом сообщает ресурс dev.by со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития и «Зубр Капитал», которые владели миноритарной долей компании.

Apptio расположена в США, это глобальный поставщик решений в сфере управления технологическим бизнесом. Она, в свою очередь, представляет собой портфельную компанию Vista Equity Partners — крупную инвестиционную фирму. Поскольку Apptio после перехода под крыло Vista Equity Partners перестала быть публичной компанией, сумма сделки с Targetprocess не разглашается.

Targetprocess основана в 2004 году, офисы компании расположены в США, Беларуси, Германии и на Кипре.

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Теги: Минск
 
 
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IT-компания Targetprocess с офисом в Минске теперь принадлежит Apptio. Об этом сообщает ресурс dev.by со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития и «Зубр Капитал»,...
 
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