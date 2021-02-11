Targetprocess продали американской компании Apptio

Источник материала: Onliner

IT-компания Targetprocess с офисом в Минске теперь принадлежит Apptio. Об этом сообщает ресурс dev.by со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития и «Зубр Капитал», которые владели миноритарной долей компании.

Apptio расположена в США, это глобальный поставщик решений в сфере управления технологическим бизнесом. Она, в свою очередь, представляет собой портфельную компанию Vista Equity Partners — крупную инвестиционную фирму. Поскольку Apptio после перехода под крыло Vista Equity Partners перестала быть публичной компанией, сумма сделки с Targetprocess не разглашается.

Targetprocess основана в 2004 году, офисы компании расположены в США, Беларуси, Германии и на Кипре.