В Слуцком районе директор снес чужой мост, пока хозяев не было дома. Начался суд

Источник материала: Onliner

Эта история началась еще в 2002 году. Юрий Якимович передал колхозу три жилых дома, а они ему — территорию бывшего санатория-профилактория в деревне Дальние Бондари. Там Якимович устроил себе дачу. Кроме всего прочего на территории бывшего профилактория был мост через пруд длиной около 40 метров, который вел к беседке. Потом колхоз им. Кирова стал ОАО «Козловичи-Агро», а его директором был назначен Сергей Пенязь. На суде дочь потерпевшего заявила, что он поставил у подхода калитку, а потом, согласно протоколу, дал поручение снести его. Вчера начался суд по этому странному делу. Об этом пишет kurjer.info.

Как объяснил Юрий Якимович, с оформлением земли, которая прилегает к мосту, есть вопросы. Но сам мост, по словам мужчины, точно принадлежит ему. Сергей Пенязь в суд не явился, сославшись на командировку. Ему вменяют в вину правонарушение по части 1 статьи 23.39 КоАП (cамоуправство).

Юрий Якимович рассказал, что в декабре 2020 года в его усадьбу приехали рабочие и техника, чтобы снести мост. Супруга Якимовича вызвала милицию, и техника уехала. Но через 3 дня, когда в усадьбе не было хозяев, снова приехала бригада и на этот раз демонтировала мост. Жена и дочь Юрия Якимовича приехали через некоторое время. Они увидели, что мост уже разобран. Женщины снова вызвали милицию. После этого началось разбирательство.

Судья объявил перерыв на неделю. Заседание продолжится 17 февраля. Юрий Якимович не смог в этот раз показать судье все необходимые документы.