Источник материала: Хартия'97

Объем иностранных инвестиций в Беларусь продолжает снижаться 11.02.2021, 18:28

Большая их часть пришлась на долю РФ.

Иностранные инвестиции в 2020 году составили 8,7 млрд долларов. Это на 1,3 млрд меньше, чем годом ранее, пишет «Белорусы и рынок» .

Иностранные инвестиции в Беларусь в 2020 году составили 8,7 млрд долларов, в том числе 6 млрд — прямые инвестиции, сообщает Белстат.

41,4% пришлось на долю Российской Федерации, 9,4% составили инвестиции Кипра, 7,4% — Австрии, 6,8% — Великобритании.

Беларусские инвестиции за рубеж в прошлом году достигли 4,9 млрд долларов. Беларусь вкладывала в Россию (66%), Украину (9%), Великобританию (8%), Ирландию (6,1%).

Напомним, в 2019 г. иностранные инвесторы вложили 10 млрд $ инвестиций в реальный сектор экономики Беларуси. Объем прямых иностранных инвестиций составил 7,2 млрд $, или 72,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. В 2018 г. иностранные инвестиции в Республику Беларусь составили 10,8 млрд $ (объем ПИИ - 8,5 млрд $).

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