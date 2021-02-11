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Объем иностранных инвестиций в Беларусь продолжает снижаться
Источник материала: Хартия'97
Объем иностранных инвестиций в Беларусь продолжает снижаться
Большая их часть пришлась на долю РФ.
Иностранные инвестиции в 2020 году составили 8,7 млрд долларов. Это на 1,3 млрд меньше, чем годом ранее, пишет
Иностранные инвестиции в Беларусь в 2020 году составили 8,7 млрд долларов, в том числе 6 млрд — прямые инвестиции, сообщает Белстат.
41,4% пришлось на долю Российской Федерации, 9,4% составили инвестиции Кипра, 7,4% — Австрии, 6,8% — Великобритании.
Беларусские инвестиции за рубеж в прошлом году достигли 4,9 млрд долларов. Беларусь вкладывала в Россию (66%), Украину (9%), Великобританию (8%), Ирландию (6,1%).
Напомним, в 2019 г. иностранные инвесторы вложили 10 млрд $ инвестиций в реальный сектор экономики Беларуси. Объем прямых иностранных инвестиций составил 7,2 млрд $, или 72,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. В 2018 г. иностранные инвестиции в Республику Беларусь составили 10,8 млрд $ (объем ПИИ - 8,5 млрд $).
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Большая их часть пришлась на долю РФ.
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