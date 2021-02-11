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В Британии зафиксированы сильнейшие с 1995 года морозы

11.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Британии зафиксированы сильнейшие с 1995 года морозы

  • 11.02.2021, 18:08
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В Британии зафиксированы сильнейшие с 1995 года морозы

Температуру минус 23 по Цельсию зафиксировали в шотландской деревне Бремар.

В четверг в Великобритании была зафиксирована самая низкая температура за 26 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Температуру минус 23 по Цельсию зафиксировали в шотландской деревне Бремар в 8:13 по Гринвичу. Это самая низкая температура, зарегистрированная с 1995 года, и самая низкая температура февраля в Великобритании с 1955 года, когда премьер-министром был еще Уинстон Черчилль.

"Теперь мы можем подтвердить, что минувшая ночь была самой холодной февральской ночью в Великобритании с 23 февраля 1955 года", - сообщила национальная метеорологическая служба.

Холода в Британию пришли из Скандинавии и России. В течение нескольких дней некоторые районы были покрыты снегом: дороги были перекрыты, фонтаны на Трафальгарской площади в Лондоне замерзли, а дети катались на санках в лондонских парках.

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Температуру минус 23 по Цельсию зафиксировали в шотландской деревне Бремар.
 
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