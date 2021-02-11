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В третьем по числу населения городе России вводят продуктовые карточки

11.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В третьем по числу населения городе России вводят продуктовые карточки

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  • 11.02.2021, 17:40
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В третьем по числу населения городе России вводят продуктовые карточки
Фото: CORBIS

По ним нельзя будет получить сигареты и алкоголь.

В третьем по численности населения российском городе - Новосибирске – вводят электронные продуктовые карты для нуждающихся, называя это «успешным механизмом». Они могут появиться уже в следующем году, передает государственное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского Совета депутатов.

Заместитель главы совета Антон Тыртышный сказал, почти каждому десятому жителю (8%) Новосибирска не хватает денег на продукты. Население города едва превышает полтора миллиона человек. Соответственно денег на продукты не хватает около 120 тысячам человек.

«Если мы найдем успешный механизм, то уже с 2022 года часть средств из бюджета города будет направляться на приобретение продуктов нуждающимся именно посредством электронной карты», - сказал городской чиновник.

Сегодня мэрия Новосибирска уже обеспечивает бедных жителей продуктовыми наборами.

В начале месяца спикер премьера России уверял, что правительство РФ не обсуждает введение продовольственных карточек для социальной поддержки россиян.

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По ним нельзя будет получить сигареты и алкоголь.
 
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