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В третьем по числу населения городе России вводят продуктовые карточки
Источник материала: Хартия'97
В третьем по числу населения городе России вводят продуктовые карточки
По ним нельзя будет получить сигареты и алкоголь.
В третьем по численности населения российском городе - Новосибирске – вводят электронные продуктовые карты для нуждающихся, называя это «успешным механизмом». Они могут появиться уже в следующем году, передает государственное агентство
Заместитель главы совета Антон Тыртышный сказал, почти каждому десятому жителю (8%) Новосибирска не хватает денег на продукты. Население города едва превышает полтора миллиона человек. Соответственно денег на продукты не хватает около 120 тысячам человек.
«Если мы найдем успешный механизм, то уже с 2022 года часть средств из бюджета города будет направляться на приобретение продуктов нуждающимся именно посредством электронной карты», - сказал городской чиновник.
Сегодня мэрия Новосибирска уже обеспечивает бедных жителей продуктовыми наборами.
В начале месяца спикер премьера России уверял, что правительство РФ не обсуждает введение продовольственных карточек для социальной поддержки россиян.
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По ним нельзя будет получить сигареты и алкоголь.
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