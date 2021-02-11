Как Лукашенко подлил «единства» в огонь

Источник материала: Салiдарнасць

Выступление Александра Григорьевича на Всебелорусском собрании вышло словно издевка над лозунгами, которые так старательно монтировали перед Дворцом Республики.

Пока «Развитие. Единство. Независимость» красовались перед зданием Дворца, за его дверями громили всех несогласных , искали врагов и пели оды Путину, обещая умирать за государство, которое еще недавно упрекали в стремлении захватить Беларусь.





Фото TUT.BY

Вот как соответствовали лозунги ВНС сказанному.

«Развитие»

Из долгого выступления Лукашенко мы так и не узнали, как же будет развиваться наша страна дальше. Основной посыл был: давайте оставим всё как есть. Под этим «всё» Александр Григорьевич, естественно, имел в виду себя.

Ах да, Лукашенко все же пообещал, что на ближайшую пятилетку в планах «существенно подтянуть доходы населения», правда, не уточнил, насколько и как. Зато похвалился выполненным обещанием «зарплата по 500» (на самом деле, так и не дотянула).

А еще Лукашенко пообещал развивать и модернизировать информационную политику. В частности, он хочет увеличить широту представленной государственной позиции в интернете и активнее пресекать экстремистскую деятельность. Вот тут прям верим!

«Единство»

Это слово Александр Григорьевич, судя по всему, воспринимает как-то по-своему. Потому что такого количества врагов и недругов, коих он изобличил на данном мероприятии, еще надо попытаться поискать.

Досталось всем.

«Переобувшимся творцам»:

Лукашенко уверен: Беларусь ничего не потеряла от их увольнения и отъезда.

— Посмотрите на наше телевидение: красивые молодые девчонки, ребята! Ну настоящие! Понимающие, от души защищающие нашу страну. Ну и что произошло? Мир перевернулся? Или наша страна перевернулась? (От отъезда несогласных. — прим. ред.), — и предостерег от «переобувания»: — Иначе будете пожинать печальные плоды предательства.

Учителям:

— Дорогие мои учителя, не ищите у меня понимания, если ваши школьники ходят по улицам, крошат и ломают все подряд.

Белорусскоязычным:

— И кто отказывается от великого наследия, как говорил великий Ленин, очень серьезно рискует. Мы не будем травить и давить на людей, чтобы они не разговаривали на русском языке, — отметил Лукашенко, намекая, очевидно, на то, что его оппоненты собираются «травить» русскоязычных.

Бизнесменам:

— Жестко поступили с теми частниками, которые вели негосударственную политику. Очень жестко. И вы должны знать, что это была моя команда. Всегда бизнес предупреждал: у нас не запрещено заниматься политикой, но помните, если вы из бизнеса приходите в политику, там другие законы. Они пришли, растопырив пальцы, со своими понятиями и законами. Мы их по-белорусски вынуждены были поставить на место, — отметил Лукашенко и поручил правительству «дожать ситуацию».

Западу и отдельным странам:

— Они не имеют ни политического, ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государствами. Самим надо разобраться в себе, — возмутился он.

— Польский народ выступил против той политики, которая проводится властями страны. И наши рвутся в этот «рай».

— Демократия, глобализм — это чтоб мозги дурить людям! Появился этот жупел в виде пандемии, и все скукожились.

Оппозиции:

Тут Лукашенко подошел к вопросу с огоньком и решил озвучить программу оппозиции (отметим, что в реальности никто такого никогда не предлагал). В изложении Александра Григорьевича так и повальная приватизация, и миллионы уволенных, и разрыв отношений с Россией, и запрет российским компаниям покупать белорусские активы, и разрушение Союзного государства, и выполнение требований под вступление в ЕС и НАТО. В гуманитарной сфере — повальный белорусский язык (да, и в армии, и в детсаду), платное образование и медицина.

— Без комментариев, — прокомментировал коварные планы врагов Лукашенко.

В общем, единство — оно такое!

«Независимость»

И тут у Александра Григорьевича оказалось свое представление о прекрасном. В частности, он снова повторил свой посыл о том, как «останемся с Путиным стоять спиной к спине и отстреливаться». От кого отстреливаться, не уточнил, хотя мы и сами все видели.

Вспомнил Лукашенко и про интеграцию с Россией, которой мешают то Навальный, то протесты. И как истинный поборник независимости Беларуси добавил:

— Мы будем умирать за Россию.

Вот так во Дворце Республики крепили единство и независимость и выбирали пути развития.