Цена биткоина установила новый исторический рекорд









Цена самой популярной крипто валюты — биткоина — установила новый исторический рекорд и достигла 48 399 долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.





На момент публикации материала стоимость снизилась до 47 879 долларов. Рост обусловлен интересом к криптовалюте крупных компаний, в том числе BNY Melloy, Mastercard и Tesla, отмечает CNBC.





Предыдущий рекорд был поставлен 9 февраля, когда стоимость биткоина перевалила за 48 тысяч долларов.