Лукашенко – о конституционной реформе и увеличении рождаемости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Свыше 70% в белорусов выступает за интеграцию с Россией. Об этом также заявил Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. «МИР 24» собрал самые важные темы из выступления президента Беларуси.

Единый народ

«Основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, но и прежде всего русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе иногда спиной к спине, иногда плечом к плечу боролись по одну сторону баррикад», – сказал Лукашенко.

Беларусь – центр Европы

«Ставя цели образования на ближайшие пять лет, сразу скажу: мы не будем отказываться от принципиальных подходов к системе образования – государственной поддержки, целевого набора, бесплатности, справедливости и равного доступа к качественному образованию. Гарантированного первого рабочего места. Не изменится классно-урочная система, которую мы сохранили, ничего лучшего в мире пока не придумали», – отметил Лукашенко.

Конституционная реформа

«Не сломаете страну. Сейчас раскрутили тему новой Конституции. Знаете, это не новая тема. Два с лишним года назад я поручил готовить новые проекты Конституции. Я недавно в послании президента заявил о том, что у меня на столе были два проекта Конституции. Но помните, что я говорил, что требую от разработчиков личной подписи?», – сказал президент.

Демографическая политика

«Одного родила, но один – это не ребенок, родит и второго. Но третий – это мой ребенок. Если вы родите третьего, я уже буду думать, как поддержать», – сказал Лукашенко.