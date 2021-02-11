ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко – о конституционной реформе и увеличении рождаемости

11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Свыше 70% в белорусов выступает за интеграцию с Россией. Об этом также заявил Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. «МИР 24» собрал самые важные темы из выступления президента Беларуси.

Единый народ

«Основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, но и прежде всего русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе иногда спиной к спине, иногда плечом к плечу боролись по одну сторону баррикад», – сказал Лукашенко.

Беларусь – центр Европы

«Ставя цели образования на ближайшие пять лет, сразу скажу: мы не будем отказываться от принципиальных подходов к системе образования – государственной поддержки, целевого набора, бесплатности, справедливости и равного доступа к качественному образованию. Гарантированного первого рабочего места. Не изменится классно-урочная система, которую мы сохранили, ничего лучшего в мире пока не придумали», – отметил Лукашенко.

Конституционная реформа

«Не сломаете страну. Сейчас раскрутили тему новой Конституции. Знаете, это не новая тема. Два с лишним года назад я поручил готовить новые проекты Конституции. Я недавно в послании президента заявил о том, что у меня на столе были два проекта Конституции. Но помните, что я говорил, что требую от разработчиков личной подписи?», – сказал президент.

Демографическая политика

«Одного родила, но один – это не ребенок, родит и второго. Но третий – это мой ребенок. Если вы родите третьего, я уже буду думать, как поддержать», – сказал Лукашенко.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканала «МИР 24» собрал самые важные темы из выступления президента Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В прокат вышла комедия с Буруновым и Монеточкой. Возможно, это новый хит минского проката
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by