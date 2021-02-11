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Мать Романа Бондаренко хочет участвовать в процессе над Борисевич и Сорокиным

11.02.2021 19:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мать Романа Бондаренко хочет участвовать в процессе над Борисевич и Сорокиным
Елена Бондаренко / TUT.by
Мать убитого протестующего Романа Бондаренко Елена Бондаренко попросила суд, чтобы он разрешил ей лично участвовать в процессе над журналисткой TUT.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным.

«Я и раньше просила и теперь настаиваю на придании максимальной огласки всего, что связано с моим сыном, в том числе и с его смертью», — говорит она.


В феврале стало известно, что суд по делу Борисевич и Сорокина начнется 19 февраля в 10:00 в Доме правосудия. Их обвиняют в «разглашении медицинской тайны, что привело к тяжелым последствиям».

Так квалифицирована публикация, в которой документально доказывалось, что Роман Бондаренко был трезв, когда его до смерти избили. Она опровергала официальную версию, согласно которой протестующий стал жертвой пьяной драки.

Родственники Романа Бондаренко не предъявляли журналистке и врачу никаких претензий за раскрытие диагноза.

Что касается проверки по убийству Бондаренко, то она приостановлена.
 
 
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Что касается проверки по убийству Бондаренко, то она приостановлена.
 
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