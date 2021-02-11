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Елена Бондаренко / TUT.by

говорит она. «Я и раньше просила и теперь настаиваю на придании максимальной огласки всего, что связано с моим сыном, в том числе и с его смертью», —она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мать Романа Бондаренко хочет участвовать в процессе над Борисевич и Сорокиным Что касается проверки по убийству Бондаренко, то она приостановлена.

В феврале стало известно, что суд по делуначнется 19 февраля в 10:00 в Доме правосудия. Их обвиняют в «разглашении медицинской тайны, что привело к тяжелым последствиям».Так квалифицирована публикация, в которой документально доказывалось, что Роман Бондаренко был трезв, когда его до смерти избили. Она опровергала официальную версию, согласно которой протестующий стал жертвой пьяной драки.Родственникине предъявляли журналистке и врачу никаких претензий за раскрытие диагноза.Что касается проверки по убийству Бондаренко, то она приостановлена.