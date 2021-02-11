В прокат вышла комедия с Буруновым и Монеточкой. Возможно, это новый хит минского проката

Источник материала: Tut.by

Сегодня на большие экраны вышел фильм «Родные» , в котором дебютировала молодая певица Монеточка и снялся один из лучших комедийных актеров Сергей Бурунов. Учитывая, что российские комедии во все еще обедневшем прокате заходят минчанам на ура, то и «Родным» предсказываем успешную прокатную историю. Что это за картина, почему актерам было непросто в ней сниматься и кому стоит ее посмотреть? Рассказываем.



Кадр из фильма

«Родные» — свежая российская комедия от сценариста Жоры Крыжовникова (он рулил, например, такими проектами, как «Горько!», «Елки новые», «Звоните ДиКаприо»). По сюжету отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.

В премьерном роуд-муви снялись заметные актеры: прекрасный Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Анна Уколова и другие. А еще на экране появились звезды и звездочки российской попсы: Андрей Григорьев-Аполлонов (рыжий из «Иванушек International») и — впервые в кино — молодая певица Монеточка. О своем дебюте артистка рассказывала в большом интервью Юрию Дудю:

— Время от времени у кого-то возникают идеи снять меня в своем «кине». Мне все не нравилось и не нравилось, и здесь наконец-то я нашла сценарий, который мне очень понравился, который меня очень рассмешил и также показался очень умным.



Кадр из фильма

На пробах девушка чувствовала себя не в своей тарелке и собиралась уходить, но режиссер Илья Аксенов «проявил терпение» и сказал, что в каждом проекте у него есть непрофессиональные актеры. Это и успокоило Монеточку.

Роль непросто далась и гению российской комедии Сергею Бурунову. При этом он говорит, что благодаря проекту многое понял о самом себе, осознал, что есть проблемы, над которыми надо работать.

— Когда мы начали анализировать сценарий <…>, я думал, что там все понятно: комедия — она комедия и есть. А выяснилось, что проблема очень серьезная. Это фильм о незрелой личности. От этого страдает вся его семья, его близкие. Конечно, этот самодур что-то осознал, но в силу своей эмоциональной незрелости… Если вы не знаете, что это такое, почитайте на досуге — очень много про себя откроете!

Кстати, о музыке. Она тут разная, и ее много, а отвечал за нее известный композитор Игорь Матвиенко. Кроме «Тополиного пуха» тех самых «Иванушек», в фильме зазвучит песня, от которой ёкнет сердце не только у ваших родителей — «Белые розы» советской группы «Ласковый май» в новой аранжировке. Ее закаверили главные герои картины — Сергей Бурунов (отец) и Монеточка (дочь). У этой версии композиции уже даже появился эстетский клип — такой вот совестливый промоушен.

Но вот сочетаются ли «Ласковый май», Окуджава и пародийные песни Монеточки в одном флаконе — ответить вам предстоит самим. Российский кинокритик Антон Долин, например, считает , что нет. Но не будем забывать, что мнения критиков и зрителей не всегда совпадают.

К слову, Грушинский фестиваль (или «Груша») — это никакая не выдумка создателей фильма, а реально существующее песенное событие. Это самый масштабный российский слет фанатов авторской песни позднесоветского времени, который до сих пор проводится в первые выходные июля. Ворваться в теплое лето авторы «Родных» предлагают уже сейчас. Входной билет на бардовский фестиваль — по «квитку» в кинотеатр.

Идти туда стоит меломанам, фанатам Бурунова и тем, кто ищет разрядку в российских комедиях. А судя по тому, что в кино снялись кумиры разных эпох, оно будет интересно и старшему поколению, и молодежи. Рейтинг фильма в «12+» так и вовсе намекает: лучше всего запланировать семейный поход.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет