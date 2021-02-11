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В прокат вышла комедия с Буруновым и Монеточкой. Возможно, это новый хит минского проката
Источник материала: Tut.by
Сегодня на большие экраны вышел фильм
«Родные» — свежая российская комедия от сценариста Жоры Крыжовникова (он рулил, например, такими проектами, как «Горько!», «Елки новые», «Звоните ДиКаприо»). По сюжету отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.
В премьерном роуд-муви снялись заметные актеры: прекрасный Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Анна Уколова и другие. А еще на экране появились звезды и звездочки российской попсы: Андрей Григорьев-Аполлонов (рыжий из «Иванушек International») и — впервые в кино — молодая певица Монеточка. О своем дебюте артистка
— Время от времени у кого-то возникают идеи снять меня в своем «кине». Мне все не нравилось и не нравилось, и здесь наконец-то я нашла сценарий, который мне очень понравился, который меня очень рассмешил и также показался очень умным.
На пробах девушка чувствовала себя не в своей тарелке и собиралась уходить, но режиссер Илья Аксенов «проявил терпение» и сказал, что в каждом проекте у него есть непрофессиональные актеры. Это и успокоило Монеточку.
Роль непросто
— Когда мы начали анализировать сценарий <…>, я думал, что там все понятно: комедия — она комедия и есть. А выяснилось, что проблема очень серьезная. Это фильм о незрелой личности. От этого страдает вся его семья, его близкие. Конечно, этот самодур что-то осознал, но в силу своей эмоциональной незрелости… Если вы не знаете, что это такое, почитайте на досуге — очень много про себя откроете!
Кстати, о музыке. Она тут разная, и ее много, а отвечал за нее известный композитор Игорь Матвиенко. Кроме «Тополиного пуха» тех самых «Иванушек», в фильме зазвучит песня, от которой ёкнет сердце не только у ваших родителей — «Белые розы» советской группы «Ласковый май» в новой аранжировке. Ее закаверили главные герои картины — Сергей Бурунов (отец) и Монеточка (дочь). У этой версии композиции уже даже появился эстетский клип — такой вот совестливый промоушен.
Но вот сочетаются ли «Ласковый май», Окуджава и пародийные песни Монеточки в одном флаконе — ответить вам предстоит самим. Российский кинокритик Антон Долин, например,
К слову, Грушинский фестиваль (или «Груша») — это никакая не выдумка создателей фильма, а реально существующее песенное событие. Это самый масштабный российский слет фанатов авторской песни позднесоветского времени, который до сих пор проводится в первые выходные июля. Ворваться в теплое лето авторы «Родных» предлагают уже сейчас. Входной билет на бардовский фестиваль — по «квитку» в кинотеатр.
Идти туда стоит меломанам, фанатам Бурунова и тем, кто ищет разрядку в российских комедиях. А судя по тому, что в кино снялись кумиры разных эпох, оно будет интересно и старшему поколению, и молодежи. Рейтинг фильма в «12+» так и вовсе намекает: лучше всего запланировать семейный поход.
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Сегодня на большие экраны вышел фильм «Родные», в котором дебютировала молодая певица Монеточка и снялся один из лучших комедийных актеров Сергей Бурунов....
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