ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смартфоны могут обзавестись «пьяным режимом»

11.02.2021 19:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Малоизвестная китайская компания планирует сделать смартфоны, в которые встроят так называемый «пьяный режим». Об этом сообщает Android Authority.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

По мнению издания, пользоваться смартфоном в состоянии алкогольного опьянения — не самое лучше решение. Иногда юзеры отправляют своим бывшим «нежелательные сообщения, видео и многое другое». Некоторые производители пытались бороться с этим — например, через ограничения возможности аппаратов по отправке текстовых сообщений. Но массовым такие опции не стали.

Но, похоже, над подобным работает малоизвестный китайский бренд Gree Electronics. Компания подала заявку на патентирование функции для своих смартфонов, при активации которой нетрезвому юзеру будет запрещено запускать некоторые «часто используемые приложения во избежание неловких ситуаций». То есть, с заранее включенным «пьяным режимом» на устройствах будет блокироваться часть функций, которые заранее определит сам владелец гаджета. А для того, чтобы выйти из «пьяного режима», придется выполнить тест «на трезвость».

Впрочем, по мнению Android Authority, рассчитывать на массовость подобного решения снова не стоит — ведь Gree Electronics пока не «выстрелила» не только на глобальном рынке, но и локальном.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена биткоина установила новый исторический рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by