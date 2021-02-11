Смартфоны могут обзавестись «пьяным режимом»

Источник материала: Tut.by

Малоизвестная китайская компания планирует сделать смартфоны, в которые встроят так называемый «пьяный режим». Об этом сообщает Android Authority .



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По мнению издания, пользоваться смартфоном в состоянии алкогольного опьянения — не самое лучше решение. Иногда юзеры отправляют своим бывшим «нежелательные сообщения, видео и многое другое». Некоторые производители пытались бороться с этим — например, через ограничения возможности аппаратов по отправке текстовых сообщений. Но массовым такие опции не стали.

Но, похоже, над подобным работает малоизвестный китайский бренд Gree Electronics. Компания подала заявку на патентирование функции для своих смартфонов, при активации которой нетрезвому юзеру будет запрещено запускать некоторые «часто используемые приложения во избежание неловких ситуаций». То есть, с заранее включенным «пьяным режимом» на устройствах будет блокироваться часть функций, которые заранее определит сам владелец гаджета. А для того, чтобы выйти из «пьяного режима», придется выполнить тест «на трезвость».

Впрочем, по мнению Android Authority, рассчитывать на массовость подобного решения снова не стоит — ведь Gree Electronics пока не «выстрелила» не только на глобальном рынке, но и локальном.