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Санкции, Россия, референдум и уход из власти: яркие цитаты Лукашенко на ВНС

11.02.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Санкции, Россия, референдум и уход из власти: яркие цитаты Лукашенко на ВНС

О давлении Запада

© Sputnik / Виктор Толочко
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Беларусь вновь стала объектом политического и экономического санкционного давления, и снова под лозунгом демократизации звучат призывы к экономическому удушению. Скажу одно: после штурма Капитолия, жестких разгонов демонстраций в Польше, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, заточения людей в темницах карантина, они не имеют ни политического ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государством

То, что отдельные западные политиканы проецируют свои узкокорыстные позиции на межгосударственные отношения, тем самым поставив под удар вопросы безопасности и развития всей восточной Европы, как минимум, безответственно. Мягко и дипломатично говоря, мы убеждены, что эскалация невыгодна никому ― ни Беларуси, ни Евросоюзу, ни США.

О России

Основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, и не только потому, что там живут наши люди и очень близкий русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века иногда спиной к спине, иногда плечом к плечу. Стояли и боролись по одну сторону баррикад.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Пока мы с Россией, и она не одинока, и Беларусь для России будет абсолютным приоритетом. Убежден, что и с ее стороны будет честное понимание наших стремлений к сотрудничеству с другими странами.

Сегодня раскачивают и Россию. Попытки организовать, информационно раскрутить там массовые протесты, а потом возможно синхронизировать их с белорусскими митингами подтверждают нацеленность внешних сил, в том числе, и на срыв интеграционных проектов

Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Россия ― Беларусь во многом зависит мирное и стабильное будущее региона. Вообще зависит, будет здесь мир или здесь будет война.

О конституционной реформе

Перераспределять полномочия мы будем. Радикально перераспределять. Конституции третий вариант мы подготовим. В течение этого года проект Конституции будет готов. И он будет в течение года обсужден всенародно. 

© Photo : Радио России
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А в начале следующего года (я думаю, мы справимся), мы внесем его на всенародное голосование. На референдум. Приняв новую Конституцию в течение года, вы понимаете, особенно юристы, что под новую Конституцию нам придется переформатировать, переделать, по-народному говоря, многие законы. Придется изменить законодательную базу. Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года.

Об уходе из власти

Главное мое условие исхода из власти ― в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну и высказывать в рамках закона мнение.

Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, мы запишем, что ни один волос с головы сторонников нынешнего президента упасть не может. Вот поэтому я предложил нынешнее собрание сделать конституционным органом. Вся власть будет у Всенародного собрания. У вас ― даже без меня.

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Попытка удушить Беларусь западными санкциями, отношения с Россией, конституционная реформа и возможный уход из власти ― о чем говорил Александр Лукашенко в своем...
 
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