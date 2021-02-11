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Во время выступления Анны Канопацкой на ВНС остановилась трансляция собрания. Приводим ее речь полностью

11.02.2021 19:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во время Всебелорусского народного собрания Наталья Качанова предоставила слово Анне Канопацкой. Сразу после этого все прямые трансляции собрания остановились. Напомним, в интервью Канопацкая рассказывала, что на ВНС собирается поднимать вопросы национальных символов, изменений в Конституции и заключенных в тюрьмах людей. После окончания ВНС Анна Канопацкая поделилась с Onliner речью, которая не прозвучала в эфире. Приводим ее полностью.

«Уважаемые делегаты, участники и гости!

Благодарю за предоставленную возможность выступить и донести свою позицию.

Мы все видим: белорусское общество разделено на две части. Одна часть — это вы, сторонники действующей власти, вторая часть — это мы, ее политические оппоненты.

Сегодняшнее мероприятие можно смело назвать „слетом победителей“. Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплоченней, организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили.

Альтернативы не было: утрата нашей государственности и суверенитета в ходе гражданского противостояния, организованного внешними силами, либо признание вашей победы. Я и мои сторонники, безусловно, предпочтем второе.

Однако нельзя оставить без должного внимания и реагирования беспрецедентное вмешательство во внутренние дела нашей страны в период подготовки, проведения и завершения президентских выборов со стороны соседних государств. В первую очередь — юридических и физических лиц российской юрисдикции. Указанные действия привели не только к эскалации противостояния внутри белорусского общества, но и имели негативные экономические последствия, исчисляющиеся для нашей страны в миллиардах долларов.

В этой связи мое первое предложение ВНС: поручить правительству Республики Беларусь создать межведомственную комиссию по оценке и анализу ситуации, а также определению размера экономических потерь, понесенных нашей страной от указанных действий. Результаты ее работы, с требованием компенсаций, вынести на обсуждение с руководством Российской Федерации для урегулирования. При отказе от компенсаций рекомендовать президенту Республики Беларусь отозвать свою подпись под Союзным договором, а решение вопроса передать в судебные инстанции.

Второй вопрос, который я считаю необходимым поднять сегодня, неразрывно связан с первым.




Искусственно, под воздействием современных информационных технологий, в том числе и государственных структур наших восточных соседей, исторические национальные символы белорусов, поддерживаемые существенной частью нашего общества, шельмуются и дискредитируются. 2021 год объявлен в нашей стране годом народного единства. Считаю, что планируемое Генеральной прокуратурой признание указанных символов экстремистскими не будет этому способствовать. Прошу вас сделать шаги по реальному единению, а не размежеванию нашего общества и выразить свою позицию в рекомендательной форме.

Третий вопрос. Прошу ВНС рекомендовать органам, осуществляющим следствие и надзор, до принятия необходимого закона об амнистии изменить меру пресечения гражданам, находящимся сегодня под следствием за участие в событиях гражданского противостоянии лета—осени 2020 года, на не связанную с содержанием под стражей. Данная возможность предусмотрена действующим законодательством Республики Беларусь и будет иметь большую позитивную реакцию не только внутри нашей страны, но и за ее пределами.

Последний, четвертый, вопрос. Как профессиональный юрист, я хочу обратить внимание на существующую сегодня проблему легитимности и законности двух ветвей государственной власти в Республике Беларусь. При таких обстоятельствах неразумно и несвоевременно принимать изменения в основной закон нашей страны — Конституцию Республики Беларусь. Предлагаю отложить принятие этих изменений до избрания на новых выборах легитимного состава Палаты представителей восьмого созыва, в которой будет обеспечено широкое гражданское представительство.

В завершение хочу сказать: белорусский народ и наше общество всегда отличались разумностью, гуманностью и милосердием. Прошу ВНС проявить эти качества и сейчас».

 
 
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Сегодня во время Всебелорусского народного собрания Наталья Качанова предоставила слово Анне Канопацкой. Сразу после этого все прямые трансляции собрания...
 
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