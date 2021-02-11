«Хоть расстреливайте — я здесь стоять не буду». Блогеров Кабанова и Петрухина удалили из суда над ними же

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Александр Кабанов

Сергей Петрухин

«Есть народная мудрость: совесть — лучший контролер. Вы — и обвинитель, и судья — продлили мне срок содержания под стражей, — произнес Кабанов. — У кого-то чувство самосохранения одержало победу над совестью. Я и Петрухин — невиновны, но вместо того, чтобы разобраться, вы нам продлили срок под стражей. Значит, либо на вас идет давление, либо вы некомпетентны. А таким людям я не могу доверить рассмотрение моего дела.



Да и посмотрите, как проходит процесс: не пустили прессу, не пустили близких, которые специально ехали сюда, а нагнали студентов и устроили цирк».

«Прокуратура не возбудила дело после фальсификаций на выборах, за 20 лет так и не нашли убийц Захаренко. Соответственно, следственные органы и прокуратура — профнепригодны. Соответственно, я заявляю отвод гособвинителю в связи с профнепригодностью».

«Мне нужно убедиться, что меня судит законно созданный суд. Кем и когда создан суд Октябрьского района Могилева? Какой-либо декрет или постановление, кем и когда создан суд, вот что я прошу предоставить», — пояснил на процессе Петрухин.

«Я же хочу, чтобы все было по закону в нашей стране, в нашей любимой Беларуси», — сказал он.

«Производство по делу ведется на белорусском или русском языке. Я прошу рассматривать мое дело на моем родном белорусском и, подчеркиваю, государственном языке!» — заявил следующее ходатайство Петрухин.

«Вы профнепригодный человек, вам не места в прокуратуре».

«Удалите меня, — сказал Кабанов. — Дело политически мотивировано, вы не имеете права держать нас под арестом и судить. Прошу еще раз: удалите меня отсюда. Не имеет никакого значения, здесь я или нет. Зачем мне здесь находиться? Приехали родственники — их сюда не пустили, журналисты приехали — их не пустили, а нагнали детей. Что вы им показываете? Браво! Удалите меня с этого концерта!»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Хоть расстреливайте — я здесь стоять не буду». Блогеров Кабанова и Петрухина удалили из суда над ними же Не пустили прессу, не пустили близких, а нагнали студентов и устроили цирк.