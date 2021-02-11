Белорусские хоккеисты проиграли резерву сборной России и заняли последнее место на турнире в Казахстане

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею проиграла и второй матч на турнире в Казахстане. На этот раз подопечные Михаила Захарова уступили резерву сборной России — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1).



Фото: hockey.by

Уже после первого периода белорусы уступали 0:2, но к середине второго смогли сравнять счет в матче за счет шайб Ивана Дроздова и Игоря Мартынова. После этого россияне вновь прибавили и довели дело до победы.

Белаурсь: Колосов (Тэйлор); Мицкевич — Геращенко, Мартынов — Паре (А) — Когалев; Дерябин — Антонов (К), Стефанович — Ковыршин (А) — Дроздов; Ногачев — Крыскин, Лопачук — Дрозд — Парфеевец; Боголейша — Парфенюк, Жук — Пинчук — Алистров; Суворов.

Россия: Коновалов (Аликин); Мироманов — Мищенко, Полунин — Каменев (К) — Порядин (А); Брынцев (А) — Семенов, Бикмуллин — Шашков — Хайруллин; Камало.

Таким образом, Беларусь заняла последнее место на турнире.