10 месяцев за решеткой. Подруге семьи Бабарико, которая находится в СИЗО КГБ, снова продлили срок

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска продлил еще на два месяца срок содержания под стражей Светланы Купреевой, подруги семьи Бабарико. Об этом рассказал TUT.BY ее адвокат Евгений Пыльченко. Это значит, что она может провести в заключении 10 месяцев.





Светлана Купреева находится в СИЗО КГБ уже 8 месяцев. 11 февраля суд снова продлил срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Если суд или следствие не изменит меру пресечения, она останется за решеткой до 11 апреля. Жалобы ее правозащитника на решения о продлении срока содержания под стражей суд не удовлетворяет.

По словам адвоката, Светлана чувствует себя нормально, насколько это возможно в такой ситуации, "уже привыкла".

— Светлану держат под стражей, при этом она просто сидит. Никаких следственных действий не проводится с середины октября прошлого года, то есть больше 3 месяцев, — говорит адвокат Евгений Пыльченко. — Но и до этого не сказать, чтобы они активно проводились.

Напомним, Светлана Купреева — близкая подруга семьи Бабарико и бывший член его инициативной группы, сейчас на пенсии, но подрабатывала в мелких фирмах бухгалтером. Живет она в старой хрущевке, которая принадлежит ее матери. Ее задержали 11 июня и поместили в СИЗО КГБ сначала в качестве задержанной, а с 13 июня — заключенной под стражу. Подозревается она в уклонении от уплаты налогов, чем нанесла государству ущерб на сумму, эквивалентную почти 4 миллионам долларов.