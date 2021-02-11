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Американские ученые научили свиней пользоваться джойстиком и играть в простейшую видеоигру

11.02.2021 19:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследование ученых Университета Пердью, штат Индиана, опубликовано в журнале Frontiers in Psychology. Эксперимент показал, что свиньи могут пользоваться монитором и джойстиком для перемещения курсора и получения награды за это, пишет TJournal со ссылкой на The Conversation.


В исследовании участвовали две йоркширские свиньи Гамлет и Омлет и два мини-пига Эбони и Айвори. Каждое животное показало понимание происходящего, несмотря на ограниченную ловкость при выполнении задач. Во время первой фазы эксперимента всех четырех свиней научили управлять джойстиком мордой. Затем их обучили играть в видеоигру, цель которой — переместить курсор к одной из стенок экрана.

Каждое животное справлялось с задачей чаще показателя случайности. По словам ученых, это значит, что свиньи понимают взаимосвязь движения курсора и джойстика. «Животному нелегко понять концепцию того, что его поведение оказывает влияние на что-то еще. То, что свиньи могут делать это, должно заставить нас задуматься о том, чему еще они способны научиться и как это может повлиять на них» — сказала автор исследования профессор Кэндис Кроуни.

Она отметила, что ученые уже знают, что свиньи способны к различным типам обучения — от базовых команд послушания («сидеть», «стоять») до более сложных, требующих от них изменения поведения. Одно исследование даже показало, что свиньи могут использовать зеркала, чтобы находить спрятанную в загоне еду.

В нынешнем эксперименте ученые использовали еду, чтобы мотивировать свиней, но также выяснили, что животные готовы выполнять задания и ради коммуникации с людьми. Авторы эксперимента также отметили, что свиньи не достигли уровня нечеловеческих приматов, но это, скорее, связано с их физическими данными. Ученые полагают, что будущие исследования когнитивных способностей свиней и других домашних животных могут выиграть от использования сенсорных экранов или других передовых технологий с компьютерным интерфейсом.

 
 
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Они справились чуть хуже обезьян, но, скорее всего, это связано с физическими, а не умственными способностями животных.
 
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