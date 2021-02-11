Мнение: «Ни белорусские, ни российские власти не хотят признавать внутренних причин протестов»

Источник материала: Салiдарнасць

Что может пошатнуть солидарность двух авторитарных режимов?





Кремль смирился с тем, что у него нет рычагов воздействия на Лукашенко, и его устраивает то, как сейчас развиваются события в Беларуси, считает политический обозреватель Александр Класковский.

Исходя из этих выводов, рассказал он в экспресс-комментарии «Салідарнасці», будут строиться дальнейшие отношения Москвы и Минска, включая готовящуюся встречу в Сочи.

— На мой взгляд, Москва определилась еще в августе прошлого года, когда Владимир Путин вписался за Лукашенко, и теперь российское руководство оказалось уже в колее, из которой не может выскочить.

Судя по всему, на сентябрьских переговорах в Сочи Путин настаивал на конституционной реформе, вероятно, даже на транзите власти в Беларуси. Но с тех пор ситуация изменилась и сейчас Лукашенко на коне.

Это чувствуется по тону его выступления на Всебелорусском собрании. Он примерил такую тогу пророка, дескать, я же предупреждал, что Беларусь — это только трамплин для атаки на Россию.

Ни белорусские, ни российские власти не хотят признавать внутренних причин протестов, они списывают все на происки внешних врагов.

И в этой конспирологической картине мира Лукашенко действительно выглядит таким провидцем, чем сейчас и пользуется. У него два козыря, во-первых, он за счет жесточайших репрессий все-таки погасил волну протестов, закрутил гайки и считает, что овладел ситуацией.

Во-вторых, по России тоже прокатилась волна протестов, и это, как считает Лукашенко, немного должно сбить спесь с Кремля. Раньше они выступали, как менторы, и требовали, как у младшего брата: давай, разберись, может быть, даже подумай о том, как бы мягко отойти от власти.

Теперь действительно Лукашенко решил, что абсолютно не стоит торопить события с новой Конституцией, референдумом, тем более, заглохла тема новых выборов. И Кремль смирился, потому что, по сути, у него нет сильных рычагов воздействия на Лукашенко, — отметил Класковский.

При этом политобозреватель не исключает того, что Москва прокручивает сценарии смены Лукашенко в перспективе.

— В первую очередь действует солидарность авторитарных правителей. Понятно, что и изначально Москва в своих требованиях не исходила из того, чтобы добиться демократии для народа Беларуси. В Кремле главное, чтобы на их стратегическом западном плацдарме, каким они считают Беларусь, все было стабильно, спокойно и обеспечивались их интересы.

А Лукашенко всячески стремится показать себя единственным другом России. И на ВНС он рисует в карикатурных тонах своих политических противников, приписывая им русофобию, желание повести Беларусь в НАТО и т.д.

То, что на сегодня Лукашенко вроде бы подавил протесты, Москву по большому счету устраивает. И они, прекрасно видя все его недостатки, а он им, конечно, надоел, как такой трудный скандальный партнер, но они не видят сейчас другой какой-то фигуры, которую можно было бы поставить вместо Лукашенко. И второй вопрос: как это сделать, если он сам контролирует ситуацию в стране.

Скорее всего, они дадут ему еще денег, потому что Москву, по большому счету, устраивает, как развиваются сейчас события в Беларуси. Они считают, что авторитарный режим, который обеспечивает их стратегические интересы на западном направлении, пока достаточно крепок.

Хотя Москва, наверное, прокручивает какие-то сценарии, в том числе связанные с транзитом власти. Но сейчас они раскачивать ситуацию в Беларуси не станут, потому что им же самим от этого будет хуже, — полагает собеседник.

Повлиять на солидарность двух авторитарных режимов, по его мнению, сможет внутренняя ситуация в Беларуси.

— Если в Беларуси гипотетически начнутся волнения такого масштаба, что Лукашенко начнет тонуть, то да, наверное, в Кремле не будут спасать его кресло именно из любви к Лукашенко.

Но нас сегодняшний день доминирует солидарность авторитарных режимов. И ближайшая перспектива зависит от того, как будет развиваться внутриполитический кризис в Беларуси.

Пошатнуть власть Лукашенко сможет комплекс факторов: экономика будет проседать, никаких сияющих перспектив у нее нет, западные санкции тоже действуют, хоть и медленно, и третий фактор — настроение самих белорусов и их готовность действовать во имя самих перемен.

Будет ли новая весенняя волна протестов? Насколько масштабной она будет? Сейчас репрессиями и дичайшими приговорами Лукашенко очень сильно поднял цену выхода на улицу, — говорит Александр Класковский.