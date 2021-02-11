Гомельчанин похитил у банка 1,7 млн рублей

Источник материала: ОНТ

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Гомеля, который с помощью валютной «схемы» похитил у банка 1,7 млн белорусских рублей, информирует Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В начале января 2021 года на онлайн-площадке по торговле валютами одного из банков задержанный обнаружил, что курс российского рубля по отношению к белорусскому составляет 1:3,43. В действительности, эта была стоимость 100 российских рублей, а информация на сайте – неверная, из-за технической ошибки при установке курса.

Мужчина, чтобы убедиться в реальности банковского предложения, обменял небольшую сумму, а после успешной сделки, отправился в пункт обмена валют, где разменял все свои сбережения в долларах на российские рубли. Далее, он перечислил вырученную сумму на банковскую карту и онлайн продал за белорусские рубли.

Чтобы избежать «посредничества» пункта обмена валют и возможной потери комиссионных, последующие операции мужчина проводил исключительно на торговой интернет-площадке: конвертировал в доллары белорусские рубли, их – в российские, а затем снова в белорусские. За три дня работы по собственной «схеме» предприимчивый гомельчанин провел 28 валютных операций и похитил свыше 1,7 млн рублей.

Администрация пострадавшего банка обнаружила ошибку и пропажу денег, после чего было подано заявление в милицию.Следователи уже дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

МВД Беларуси напоминает: техническая ошибка банка при совершении валютно-обменных и иных операций с денежными средствами не является основанием для освобождения от ответственности.

Фото и видео: Пресс-секретарь МВД Беларуси

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